В северной части региона похолодает до +14...+19 градусов

28 сентября 2025, 06:00, ИА Амител

Источник фото: NOAA / unsplash.com

28 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.

Днем столбики термометров достигнут отметок +20...+25 градусов. На севере края будет холоднее: +14...+19 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.

Западный ветер подует со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.