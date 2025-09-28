Грозы, дожди и порывистый ветер нагрянут в Алтайский край 28 сентября
В северной части региона похолодает до +14...+19 градусов
28 сентября 2025, 06:00, ИА Амител
Источник фото: NOAA / unsplash.com
28 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер. Об этом сообщили в региональном Гидрометцентре.
Днем столбики термометров достигнут отметок +20...+25 градусов. На севере края будет холоднее: +14...+19 градусов
Местами пройдут кратковременные дожди и грозы.
Западный ветер подует со скоростью 5–10 м/с, местами порывы до 18 м/с.
10:39:58 29-09-2025
ну про грозы то не правда.