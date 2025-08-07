Грозы и град ожидаются в Алтайском крае 7 августа

Дневная температура составит от +17 до +22 градусов

07 августа 2025, 06:00, ИА Амител

Град под Барнаулом / Фото: amic.ru

Еще один пасмурный день ожидается в Алтайском крае 7 августа. Такой прогноз сделали синоптики регионального Гидрометцентра – по их оценкам, днем в отдельных районах пройдут дожди и грозы, возможен град.

Дневная температура составит от +17 до +22 градусов. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 6–11 м/с, местами порывы 15–20 м/с.

В Барнауле тем временем будет от +17 до +19 градусов. Утром пройдет дождь. Ветер западный, 6–11 м/с.

К ночи в регионе ожидается похолодание – от +5 до +10 градусов. Будет дуть северный ветер, 4–9 м/с, местами порывы до 14 м/с.