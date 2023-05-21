Грузинская авиакомпания запретила президенту страны летать на своих самолётах

Глава компании раскритиковал позицию Саломе Зурабишвили

21 мая 2023, 18:40, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways официально запретила президенту страны Саломе Зурабишвили пользоваться самолётами фирмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава компании Тамаз Гаиашвили отметил, что президент объявила бойкот перевозчику, а в ответ на это её не будут пускать на самолёты.

Тамаз Гаиашвили раскритиковал позицию Зурабишвили, назвав её предательской, а также сказал, что компания отменит свой бойкот, если президент публично извинится перед грузинским народом.

Напомним, что президент Грузии осудила возобновление авиасообщения с Россией.