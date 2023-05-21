Грузинская авиакомпания запретила президенту страны летать на своих самолётах
Глава компании раскритиковал позицию Саломе Зурабишвили
21 мая 2023, 18:40, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Грузинская национальная авиакомпания Georgian Airways официально запретила президенту страны Саломе Зурабишвили пользоваться самолётами фирмы. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава компании Тамаз Гаиашвили отметил, что президент объявила бойкот перевозчику, а в ответ на это её не будут пускать на самолёты.
Тамаз Гаиашвили раскритиковал позицию Зурабишвили, назвав её предательской, а также сказал, что компания отменит свой бойкот, если президент публично извинится перед грузинским народом.
Напомним, что президент Грузии осудила возобновление авиасообщения с Россией.
07:17:03 22-05-2023
Хорошая новость. Хотя ей, понятно, плевать, гражданка Франции и не собиралась летать на грузинских самолетах