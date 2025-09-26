НОВОСТИПроисшествия

Грузовой автомобиль загорелся на ходу в Кош-Агачском районе на Алтае

Известно, что пострадавших нет

26 сентября 2025, 10:40, ИА Амител

Сгоревший автомобиль / Фото: ГУ МЧС Республики Алтай
Сгоревший автомобиль / Фото: ГУ МЧС Республики Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В урочище Кок-Таш Курайского сельского поселения во время движения загорелся автомобиль. Площадь пожара составила около восьми квадратных метров, однако огонь быстро перекинулся на сухую траву и распространился на 10 гектаров.

«Для ликвидации ЧП привлекались два огнеборца отдельного поста села Курай и одна единица техники, также помогали специалисты лесной охраны и добровольцы», – отметили в ведомстве.

