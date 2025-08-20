Хабаровского бизнесмена лишили самолета из-за многомиллионных долгов

Мужчина пытался спрятать "кукурузник", однако его быстро нашли

20 августа 2025, 18:10, ИА Амител

Крыло самолета в аэропорту / Фото: amic.ru

Хабаровского бизнесмена лишили самолета из-за долгов. Как сообщает Transsib.info, мужчина не платил компании, где ранее был учредителем и задолжал более 51 млн рублей.

Приставы применили ограничительные меры – хабаровчанину запретили выезд из России, его счета арестовали. Есть ли у него средства для оплаты задолженности, не уточняется. Однако во владении у мужчины был самолет Ан-2 – предприниматель хотел спрятать его в одном из населенных пунктов края.

Правоохранители начали искать "кукурузник" и быстро нашли. Теперь его планируют выставить на продажу, а вырученные деньги направить на погашение долгов. Стоимость самолета составляет от 2,5 до 26 млн рублей в зависимости от состояния и года выпуска.