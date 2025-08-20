НОВОСТИПроисшествия

В Бийске мужчина украл мантоварку на даче пенсионера

Подозреваемого задержали

20 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске мужчина обворовал дачу 78-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожилой мужчина пришел поработать на участке и обнаружил, что кто-то выставил раму окна, пробрался в домик и вынес оттуда газовый баллон и мантоварку.

«Кроме того, неизвестный похозяйничал еще и в бане», – указали в ведомстве, но не уточнили, что именно в этом помещении украл злоумышленник.

Бийчанин обратился в полицию, после чего подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.

Avatar Picture
Гость

15:05:19 20-08-2025

Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирска отделался условкой. Так что мотайте на ус, как жульничать надо.

Avatar Picture
Гость

15:33:42 20-08-2025

Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск... Вот-вот.

Avatar Picture
Гость

15:44:26 20-08-2025

Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск...

Точняк!

Avatar Picture
Гость

17:14:33 20-08-2025

Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск... Чтобы такие темы мутить нужна соответствующая должность. Человек который украл мантоварку при всем желании не сможет украсть миллионы . А следовательно должен ответить по всей строгости

Avatar Picture
Гость

17:34:22 20-08-2025

Гость (17:14:33 20-08-2025) Чтобы такие темы мутить нужна соответствующая должность. Чел... Мент ничего не воровал, он просто получал взятки за "крышевание", а это две огромные разницы.

Avatar Picture
Гость

17:52:21 20-08-2025

Гость (17:34:22 20-08-2025) Мент ничего не воровал, он просто получал взятки за "крышева... это не преступление?

Avatar Picture
Гость

07:22:44 21-08-2025

в бийске полиция работает,а в павловске отмазывают ворье,обращался к участковому,приехал ,взял заявление,а по итогу -глупая отмазка,хотя дело на поверхности.

