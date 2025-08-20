В Бийске мужчина украл мантоварку на даче пенсионера

Подозреваемого задержали

20 августа 2025, 14:45, ИА Амител

Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Бийске мужчина обворовал дачу 78-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Пожилой мужчина пришел поработать на участке и обнаружил, что кто-то выставил раму окна, пробрался в домик и вынес оттуда газовый баллон и мантоварку.

«Кроме того, неизвестный похозяйничал еще и в бане», – указали в ведомстве, но не уточнили, что именно в этом помещении украл злоумышленник.

Бийчанин обратился в полицию, после чего подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Он сознался в содеянном.

Возбуждено уголовное дело.