В Бийске мужчина украл мантоварку на даче пенсионера
Подозреваемого задержали
20 августа 2025, 14:45, ИА Амител
Полиция / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Бийске мужчина обворовал дачу 78-летнего пенсионера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.
Пожилой мужчина пришел поработать на участке и обнаружил, что кто-то выставил раму окна, пробрался в домик и вынес оттуда газовый баллон и мантоварку.
«Кроме того, неизвестный похозяйничал еще и в бане», – указали в ведомстве, но не уточнили, что именно в этом помещении украл злоумышленник.
Бийчанин обратился в полицию, после чего подозреваемого задержали. Им оказался неоднократно судимый 42-летний местный житель. Он сознался в содеянном.
Возбуждено уголовное дело.
15:05:19 20-08-2025
Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирска отделался условкой. Так что мотайте на ус, как жульничать надо.
15:33:42 20-08-2025
Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск... Вот-вот.
15:44:26 20-08-2025
Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск...
Точняк!
17:14:33 20-08-2025
Гость (15:05:19 20-08-2025) Получит реальный срок за мантоварку. А БЭПОвец с Новосибирск... Чтобы такие темы мутить нужна соответствующая должность. Человек который украл мантоварку при всем желании не сможет украсть миллионы . А следовательно должен ответить по всей строгости
17:34:22 20-08-2025
Гость (17:14:33 20-08-2025) Чтобы такие темы мутить нужна соответствующая должность. Чел... Мент ничего не воровал, он просто получал взятки за "крышевание", а это две огромные разницы.
17:52:21 20-08-2025
Гость (17:34:22 20-08-2025) Мент ничего не воровал, он просто получал взятки за "крышева... это не преступление?
07:22:44 21-08-2025
в бийске полиция работает,а в павловске отмазывают ворье,обращался к участковому,приехал ,взял заявление,а по итогу -глупая отмазка,хотя дело на поверхности.