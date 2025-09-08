Хакеры, берегитесь. В Барнауле соберут самых мощных специалистов по кибербезопасности

Они обсудят реальные кейсы кибератак, угрозы бизнесу и практические решения по защите информации

Фото сгенерировано при помощи нейросети "Алиса" на базе YandexGPT 5 Pro

18 сентября 2025 года в Барнауле пройдет конференция, посвященная актуальнейшей теме – реальной кибербезопасности бизнеса. Организатор, компания "Центр Информационной Безопасности", известная 16-летним опытом работы на рынке ИБ по всей России, решила отойти от привычных форматов и создать площадку для откровенного разговора о вызовах и решениях в сфере защиты информации.

Практика превыше всего

Конференция сделает акцент на практическом подходе. Теоретические доклады уступят место реальным кейсам. В центре внимания – дискуссионная площадка "Кибербезопасность без прикрас: откровенный разговор". Здесь представители алтайского бизнеса открыто поговорят о реальных кейсах отраженных кибератак, угрозах бизнесу и мерах по повышению устойчивости организаций. Это позволит услышать разные точки зрения и выработать совместные стратегии по улучшению состояния информационной безопасности в регионе.

Еще одна изюминка мероприятия – онлайн-пентест. Участники в режиме реального времени будут наблюдать за примерами кибератак. А также за работой систем обнаружения угроз, механизмами реагирования на инциденты, процессом нейтрализации атак, демонстрацией эффективности современных решений по защите информации.

А с 10 сентября 2025 года стартуют CTF*-игры в рамках конференции, на которые уже можно регистрироваться. Командные соревнования позволят участникам продемонстрировать способности в обнаружении уязвимостей, анализе кода и защите информационных систем. У желающих есть отличный шанс показать талант, поработать в команде, завоевать титул лучшего специалиста по кибербезопасности и обменяться опытом с профессионалами отрасли. Регистрация здесь. Призовой фонд и особые награды достанутся самым выдающимся участникам.

Это не просто конференция – это площадка, где профессионалы отрасли говорят на языке реальных кейсов и практических решений. Здесь нет места пустым обещаниям и теоретическим рассуждениям – только хардкорный кибербез от настоящих профи.

Регистрация

Стать частью одного из крупнейших событий в сфере информационной безопасности региона можно пройдя регистрацию по ссылке. А чтобы быть в курсе всех новостей, подписывайтесь на канал и сайт конференции.

Генеральный партнер конференции – "ИнфоТеКС", один из ведущих российских разработчиков сертифицированных решений для информационной безопасности. Компания представит свое видение современного подхода к защите информации. Еще одним партнером выступает "Перспективный мониторинг" – один из лидеров российского рынка коммерческой аналитики в области кибербезопасности, известный разработкой киберполигона Ampire* и ряда других инновационных продуктов.

*CTF ("СиТиЭф"); Ampire ("Эмпайр")

