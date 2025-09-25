Халк против хакеров. Эксперт заявил, что российские банки успешно отражают кибератаки

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов также представил прогноз курса доллара к концу года

25 сентября 2025, 17:30, ИА Амител

В Санкт-Петербурге прошел инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!", где собрались ведущие игроки финансового рынка и инвесторы. На флагманской площадке впервые в таком формате обсуждали ключевые направления развития банковской системы страны. Свое видение силы российских банков представил первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов.

Сила российских банков

Пьянков отметил, что основным критерием устойчивости кредитных организаций является рентабельность.

«Тех, кто зарабатывает 20% ROE* и выше, можно считать находящимися в высшей лиге», – подчеркнул он.

По его словам, банковская система после кризиса 2022 года стала более сбалансированной.

"Главное правило – деньги клиенту должны выдаваться без задержек. Любая пауза порождает лавину слухов и паники. Мы прошли это в 2022 году и сделали вывод: лучше потерять ликвидность на балансе, чем доверие клиентов», – напомнил топ-менеджер.

Дивиденды и инвесторы

Особое внимание он уделил теме дивидендов. Зампред пояснил, что российский рынок во многом ориентирован на частных инвесторов, а для них предсказуемые выплаты – важный фактор.

«Мы в этом году выплатили 50% от чистой прибыли группы по МСФО за 2024 год. Это точно будет не единственная выплата, размер ее будет большим, но конкретные параметры мы сможем озвучить только в начале 2026 года», – сказал он.

При этом Пьянов уточнил, что в зависимости от нормативов капитала доля выплат может быть меньше 50%.

Хакеры и "Халк"

Говоря о киберугрозах, Дмитрий Пьянов подчеркнул, что российские финансовые структуры одни из самых подготовленных в мире. Он сравнил систему защиты с героем комиксов:

«У них есть армия хакеров, а у нас есть Халк в виде импортозамещенных систем и огромных инвестиций в информационную безопасность».

По его словам, кредитные организации регулярно тестируют устойчивость, в том числе с привлечением "белых хакеров", и научились оперативно восстанавливать системы после атак.

Рубль и налоги

Пьянов также коснулся валютного прогноза. По его словам, курс на конец года ожидается на уровне 85–90 рублей за доллар, что "не является принципиальным изменением по сравнению с текущей ситуацией".

Он добавил, что корректировки в налоговой политике, предложенные Минфином, поддержат национальную валюту. Однако в краткосрочной перспективе это может заставить Центробанк действовать осторожнее при снижении ключевой ставки.

Искусственный интеллект и банки

Отдельный блок выступления был посвящен цифровым технологиям. По словам Пьянова, огромный потенциал связан с использованием искусственного интеллекта.

«Речь идет о поколении советников на основе ИИ, которые будут подстраивать банковские продукты под индивидуальные запросы», – сказал он.

Он напомнил, что ВТБ внедрил интеллектуального ассистента совместно с "Яндексом".

«Свой девайс мы выпускать не будем, по сути, мы делаем внутреннего помощника, которого можно интегрировать в разные устройства», – заключил Пьянов.

*ROE (Return on Equity – читается "Ретерн Он Эквити", а переводится как рентабельность собственного капитала)