Химикаты уничтожили рыбу в алтайской реке Кучук
Вода окрасилась в розовый цвет
11 августа 2025, 14:28, ИА Амител
В Родинском районе Алтайского края река Кучук изменила цвет на розовый, что привело к массовой гибели рыбы. Как сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул", местные жители жалуются на сильный химический запах в районе загрязнения.
Наиболее серьезная ситуация сложилась в левом рукаве реки около дамбы, куда через овраг стекают воды с близлежащих полей. Загрязненные воды движутся в сторону водозаборов поселков Нижний Кучук и Химиков, создавая угрозу для водоснабжения населенных пунктов. Экологи предупреждают о возможном полном уничтожении биоресурсов на участке между селами Степное и Нижний Кучук.
На место происшествия уже выехали сотрудники Минприроды, Роспотребнадзора и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Алтайского края.
Ранее речка Пивоварка в Барнауле вновь окрасилась в "молочный" цвет.
отмажутся?
16:58:39 11-08-2025
Гость (14:29:16 11-08-2025) отмажутся?... вы о чем? по закону штраф, не более
15:17:35 11-08-2025
Конец Кучукскому озеру] — горько-солёное озеро в Благовещенском районе Алтайского края на Кулундинской равнине. Второе по величине озеро Алтайского края после Кулундинского, расположенного в 6 км севернее.
16:28:33 11-08-2025
В правительстве края давно должны работать юристы, которые будут следить за соблюдением законодательства в сфере экологии. Возможно есть юристы,которые работали в заповедниках и понимают природоохранные вопросы. Ведь природа Алтайского края - главное достояние нашего региона.
16:35:16 11-08-2025
Бардака много, поскольку и золотоискателям сначала лицензии выдают за большие деньги, а потом вдруг отбирают, когда люди восстают! А за преступную халатность почему никто не несет ответственность, когда выдаются незаконные лицензии?
17:46:48 11-08-2025
То пчёл в одиннадцати районах перетравили, то рыбу, совсем Оборзели! 🤣