Химикаты уничтожили рыбу в алтайской реке Кучук

Вода окрасилась в розовый цвет

11 августа 2025, 14:28, ИА Амител

Вода из реки / Фото: Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул"

В Родинском районе Алтайского края река Кучук изменила цвет на розовый, что привело к массовой гибели рыбы. Как сообщает Telegram-канал "Черное и Белое Барнаул", местные жители жалуются на сильный химический запах в районе загрязнения.

Наиболее серьезная ситуация сложилась в левом рукаве реки около дамбы, куда через овраг стекают воды с близлежащих полей. Загрязненные воды движутся в сторону водозаборов поселков Нижний Кучук и Химиков, создавая угрозу для водоснабжения населенных пунктов. Экологи предупреждают о возможном полном уничтожении биоресурсов на участке между селами Степное и Нижний Кучук.

На место происшествия уже выехали сотрудники Минприроды, Роспотребнадзора и отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов Алтайского края.

