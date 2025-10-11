В Новосибирске виновник ДТП, пытавшийся подставить погибшую пассажирку, получил срок

Водитель впал в кому после инцидента, а после начал утверждать, что за рулем машины был не он

В Новосибирске вынесли приговор виновнику страшного ДТП, случившегося в 2022 году. Водитель авто, находясь в состоянии опьянения, столкнулся с попутным Volkswagen Polo, затем сбил 20-летнюю девушку на пешеходном переходе. Потом легковушка врезалась в дерево. Подробности истории приводит "КП-Новосибирск".

Внутри машины были обнаружены сам водитель и пассажирка – модель Юлия Переладова. Она погибла на месте, виновник аварии попал в больницу, где долгое время находился в коме.

После выписки из больницы водитель начал утверждать, что за рулем был не он, хотя экспертиза указывала на обратное. Специалисты установили, что погибшая по характеру травм могла быть только на пассажирском сиденье, а водитель после ДТП прислал друзьям СМС о том, что попал в аварию, а девушка рядом с ним погибла.

В ходе судебных разбирательств картина была восстановлена: девушка поехала забирать своего знакомого из бани, а он, после того как встретился с ней, сел за руль сам, будучи пьяным.

Суд постановил: виновник ДТП отправится в колонию общего режима на семь лет.