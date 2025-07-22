Холодную воду на весь день отключат в барнаульском поселке Сибирская Долина

Под ограничение попадают 14 улиц

22 июля 2025, 08:45, ИА Амител

Фото: Jos Speetjens / unsplash.com

В барнаульском поселке Сибирская Долина 22 июля отключат холодную воду, сообщают в телеграм-канале "Росводоканал Барнаул".

Ограничение продлится с 10:00 до 19:00. Причина – плановая замена двух труб диаметром 100 мм по ул. Победы, 16.

Холодного водоснабжения в это время не будет по адресам:

ул. Змеиногорская, 1-33;

ул. Каспийская, 1-33, 2-32;

ул. Победы, 2-34, 1-33;

ул. Белгородская, 1-17, 27-75;

ул. Куликовская, 1-33, 2-34;

ул. Сибирская Долина, 2-12;

ул. Морская, 1-21, 2-12;

ул. Житомирская, 1-11, 2-8;

ул. Черноморская, 1-55, 4-78;

ул. Измаиловская, 4-76, 1-77;

ул. Кубанская, 2-74, 1-75;

ул. Днепровская, 2-78, 15-77;

ул. Дунайская, 1-77, 16-78;

ул. Валдайская, 2-28, 7-33.

21 июля в центре Барнаула отключали холодную и горячую воду в связи с запуском нового водовода. Изначально воду планировали вернуть 22-го числа, но работы успели завершить раньше срока.