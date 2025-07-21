Работы по запуску водовода в центре Барнаула завершены раньше срока
Уже в ближайшее время холодное водоснабжение восстановят
21 июля 2025, 21:44, ИА Амител
Работы по запуску водовода в центре Барнаула завершены раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.
"Барнаульский водоканал завершает работы по подключению потребителей по проспекту Социалистическому. Мы выполнили все работы своевременно и даже раньше срока. Подключение сейчас завершается, линии открываются, скоро у вас в домах будет вода", – заявил генеральный директор барнаульской компании Андрей Полюго.
Напомним, что ограничения были связаны с запуском нового водовода на участке по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до проспекта Социалистического, 109). Модернизацию проводили по улице Профинтерна, проспектам Строителей и Социалистическому, а также по улице Молодежной. Изначально вернуть воду планировали лишь утром 22 июля.
