Уже в ближайшее время холодное водоснабжение восстановят

21 июля 2025, 21:44, ИА Амител

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети "Шедеврум" / amic.ru

Работы по запуску водовода в центре Барнаула завершены раньше срока. Об этом сообщает пресс-служба "Росводоканала Барнаул" в Telegram-канале.

"Барнаульский водоканал завершает работы по подключению потребителей по проспекту Социалистическому. Мы выполнили все работы своевременно и даже раньше срока. Подключение сейчас завершается, линии открываются, скоро у вас в домах будет вода", – заявил генеральный директор барнаульской компании Андрей Полюго.

Напомним, что ограничения были связаны с запуском нового водовода на участке по проспекту Социалистическому (от улицы Молодежной до проспекта Социалистического, 109). Модернизацию проводили по улице Профинтерна, проспектам Строителей и Социалистическому, а также по улице Молодежной. Изначально вернуть воду планировали лишь утром 22 июля.