Холодную воду отключат 14 августа в центре Барнаула

Мера связана с плановыми работами

13 августа 2025, 10:55, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В четверг, 14 августа, с 09:00 до 17:00 жители центральных районов Барнаула останутся без холодной воды. Отключение связано с плановыми работами по замене задвижки диаметром 100 мм на улице Молодежной, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Под отключение попадают два административных здания (ул. Деповская, 4б и 7), а также 16 многоквартирных домов по адресам:

ул. Молодежная (дома № 28, 30, 32, 34, 36);

ул. Деповская (дома № 3, 4, 5, 6, 8);

ул. Союза Республик (дома № 31, 33, 44);

пр. Ленина (дома № 65, 67а, 69).

В "Росводоканале" подчеркивают, что работы направлены на повышение надежности системы водоснабжения. Жителям рекомендуют заранее запастись водой.