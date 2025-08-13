НОВОСТИОбщество

Холодную воду отключат 14 августа в центре Барнаула

Мера связана с плановыми работами

13 августа 2025, 10:55, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

В четверг, 14 августа, с 09:00 до 17:00 жители центральных районов Барнаула останутся без холодной воды. Отключение связано с плановыми работами по замене задвижки диаметром 100 мм на улице Молодежной, сообщает "Росводоканал Барнаул".

Под отключение попадают два административных здания (ул. Деповская, 4б и 7), а также 16 многоквартирных домов по адресам:

  • ул. Молодежная (дома № 28, 30, 32, 34, 36);

  • ул. Деповская (дома № 3, 4, 5, 6, 8);

  • ул. Союза Республик (дома № 31, 33, 44);

  • пр. Ленина (дома № 65, 67а, 69).

В "Росводоканале" подчеркивают, что работы направлены на повышение надежности системы водоснабжения. Жителям рекомендуют заранее запастись водой.

В Барнауле начался финальный этап гидравлических испытаний

Без горячей воды остались жители Ленинского, Железнодорожного и Индустриального районов
Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:12:24 13-08-2025

Забодали, шакалы

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:55:12 13-08-2025

Когда воду горячую дадут???? Отключали с 28 июля по 11 августа!!!! Сегодня уже 13 августа!!!

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:24:59 13-08-2025

Гость (11:55:12 13-08-2025) Когда воду горячую дадут???? Отключали с 28 июля по 11 авгус... так дали 11

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:25 13-08-2025

Собирались отключить в выходные, долго оповещали. Но, как обычно чо-то там не получилось, сломалось, теперь перенесли на ЧТ.

  3 Нравится
Ответить
