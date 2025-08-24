Холодную воду отключат 25 августа в барнаульском поселке Сибирская Долина

Специалисты "Росводоканала" проведут врезку пожарного гидранта и замену трех задвижек в Сибирской Долине

24 августа 2025, 19:00, ИА Амител

Вода льется из крана / Фото: создано в нейросети DALLE-E / amic.ru

25 августа с 09:00 до 19:00 в барнаульском поселке Сибирская Долина будет приостановлена подача холодной воды в 451 частном доме. Отключение связано с плановыми работами специалистов "Росводоканала", которые проведут врезку пожарного гидранта и замену трех задвижек на улице Студенческой, 30.

Зона отключения затронет дома по улицам:

Белгородская (д. 33–75);

Морская (д. 7–21, 2–12);

Житомирская (д. 1–11, 2–8);

Черноморская (д. 1–55, 4–78);

Измайловская (д. 4–76, 1–77);

Кубанская (д. 2–74, 1–75);

Днепровская (д. 2–78, 15–77);

Дунайская (д. 1–77, 16–78);

Валдайская (д. 2–28, 7–33).

"Росводоканал" приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись водой. Уточнить информацию можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200. Работы направлены на повышение надежности системы водоснабжения поселка.