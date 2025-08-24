Холодную воду отключат 25 августа в барнаульском поселке Сибирская Долина
Специалисты "Росводоканала" проведут врезку пожарного гидранта и замену трех задвижек в Сибирской Долине
24 августа 2025, 19:00, ИА Амител
25 августа с 09:00 до 19:00 в барнаульском поселке Сибирская Долина будет приостановлена подача холодной воды в 451 частном доме. Отключение связано с плановыми работами специалистов "Росводоканала", которые проведут врезку пожарного гидранта и замену трех задвижек на улице Студенческой, 30.
Зона отключения затронет дома по улицам:
-
Белгородская (д. 33–75);
-
Морская (д. 7–21, 2–12);
-
Житомирская (д. 1–11, 2–8);
-
Черноморская (д. 1–55, 4–78);
-
Измайловская (д. 4–76, 1–77);
-
Кубанская (д. 2–74, 1–75);
-
Днепровская (д. 2–78, 15–77);
-
Дунайская (д. 1–77, 16–78);
-
Валдайская (д. 2–28, 7–33).
"Росводоканал" приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее запастись водой. Уточнить информацию можно по телефонам контакт-центра: 500-101 и 202-200. Работы направлены на повышение надежности системы водоснабжения поселка.
