Новый водозабор строят в барнаульском микрорайоне Сибирская Долина

Он сможет обеспечить качественной водой 2,6 тысячи человек

14 августа 2025, 14:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В барнаульском микрорайоне Сибирская Долина строят новый артезианский водозабор, который сможет обеспечить качественной водой 2,6 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Накануне выездное совещание на месте строительства провел заместитель главы администрации Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В нем также приняли участие председатель комитета по энергоресурсам и газификации Андрей Крюков, депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили, глава администрации Центрального района Максим Сабына, главный инженер ООО "Барнаульский Водоканал" Евгений Чайкин, а также представители ООО "СМК ВиКС".

Как уточнили в администрации краевой столицы, артезианский водозабор возводят по федеральному проекту "Модернизация коммунальной инфраструктуры" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Общая стоимость работ составляет 290 млн рублей. Контракт на строительство заключили с компанией "СМК ВиКС".

Фото: barnaul.org

Обновленный водозабор в Сибирской Долине позволит обеспечить качественной водой 2,6 тысячи жителей микрорайона. Об этом рассказал Сергей Татьянин.

«В рамках новой программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" – это первый объект, который реализуется в городе Барнауле. Благодаря этому проекту мы сможем обеспечить качественной водой в необходимом объеме 2600 жителей микрорайона. В том числе решим проблему разбора воды в летний период», – отметил замглавы Барнаула по городскому хозяйству.

Согласно проекту, подрядчик должен построить станцию очистки воды, насосную станцию и резервуар чистой воды, а также пробурить три скважины. Специалисты работают на объекте с 16 апреля. Как подчеркнул заместитель директора ООО "СМК ВиКС" Сергей Пашковский, отклонений от установленного графика нет:

«В настоящее время выполнено устройство трех скважин. Начата работа по строительству резервуаров чистой воды. Ведется разработка котлована под станцию очистки воды. Проблем на данном объекте мы не видим, планируем его сдать в первой половине 2027 года», – рассказал Пашковский.

Кроме того, в 2025 году на объекте планируют подготовить фундаменты под очистные сооружения и насосные станции для дальнейшего их монтажа.

Как отметил депутат Барнаульской городской Думы Павел Авкопашвили, исполнение этого проекта – пример эффективного взаимодействия регионального правительства, администрации города, депутатов гордумы и жителей краевой столицы. Председатель ТОС "Сибирская Долина" Екатерина Меновщикова поблагодарила правительство Алтайского края, администрацию Барнаула и депутатов за его реализацию.