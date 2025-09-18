Барнаульский зоопарк нуждается в помощи рыбаков и просит их делиться уловом

Подопечные очень любят мелкую речную рыбку

18 сентября 2025, 10:30, ИА Амител

Рыбаков просят помочь зоопарку / Фото: барнаульский зоопарк

Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" обратился к жителям с просьбой помочь прокормить своих подопечных.

Учреждение принимает в дар мелкую речную рыбу – карасей, окуней и других обитателей водоемов. Как уточнили в зоопарке, животные будут рады как свежему, так и замороженному улову.

«Привезти рыбу можно ежедневно с 10:00 до 16:00. Для уточнения звоните по телефону 99-62-62», – отметили в зоопарке.

Если же у рыбаков накопился большой запас, но нет возможности доставить его самостоятельно, сотрудники обещают организовать вывоз.

Ранее сообщалось, что на Камчатке очевидец снял на видео медведя, который подошел к чану рыбаков, осмотрелся и, взяв лишь одну рыбу, спокойно ушел.