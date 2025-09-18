Барнаульский зоопарк нуждается в помощи рыбаков и просит их делиться уловом
Подопечные очень любят мелкую речную рыбку
18 сентября 2025, 10:30, ИА Амител
Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" обратился к жителям с просьбой помочь прокормить своих подопечных.
Учреждение принимает в дар мелкую речную рыбу – карасей, окуней и других обитателей водоемов. Как уточнили в зоопарке, животные будут рады как свежему, так и замороженному улову.
«Привезти рыбу можно ежедневно с 10:00 до 16:00. Для уточнения звоните по телефону 99-62-62», – отметили в зоопарке.
Если же у рыбаков накопился большой запас, но нет возможности доставить его самостоятельно, сотрудники обещают организовать вывоз.
11:01:56 18-09-2025
Нормально вы придумали)))) Лови рыбу и отдавай зоопарку забесплатно)))) Сейчас на рыбалочку выехать то нифига не дешево стоит
11:12:55 18-09-2025
львам мясо? медведям мёду?
11:34:09 18-09-2025
Гость (11:12:55 18-09-2025) львам мясо? медведям мёду?... Новосибирский зоопарк давным-давно привлекает спонсоров. Там на клетках даже таблички висят - такая-то организация оказывает помощь в содержании вот этого конктретного зверя. Почему нет?
11:43:08 18-09-2025
Гость (11:34:09 18-09-2025) Новосибирский зоопарк давным-давно привлекает спонсоров. Там... не только новозисирский. у нашего зоопарка тоже есть спонсоры и таблички, как и в любом нормальном зоопарке.
11:56:36 18-09-2025
Элен без ребят (11:43:08 18-09-2025) не только новозисирский. у нашего зоопарка тоже есть спонсор... Насчет нашего просто не в курсе, не бываю.
11:41:44 18-09-2025
Гость (11:12:55 18-09-2025) львам мясо? медведям мёду?... успокойся и сам все сожри.
пс. вот больше всего такие бесят, которые ни копейки никому не пожертвовали, но вонь в комментах непременно разведут.
11:59:09 18-09-2025
Элен без ребят (11:41:44 18-09-2025) успокойся и сам все сожри. пс. вот больше всего такие бе... А еще они обычно лучше всех знают, кому надо помогать. Просят на помощь животным - лучше бы вы детям помогали. Собирают больному ребенку - лучше бы вы здоровым помогли. И т.д. Хотя сами, как правило, ни копейки никому не дали.
11:17:55 18-09-2025
Могу продавать им рыбу по себестоимости:
- пять карасей
- бензин 6000р
- еда 4000р
Итого: 10000р.
12:07:14 18-09-2025
А как же закон ограничивающий количество выловленной рыбы? Что тогда рыбаку оставаться будет?
12:30:40 18-09-2025
Рыб из Изумрудного им отдайте, всё равно зимовать им негде.
12:41:34 18-09-2025
С 1 октября пенсам туда вход бесплатный же, вот пусть и несут с собой хотя бы рыбу)))
21:49:58 18-09-2025
Гость (12:41:34 18-09-2025) С 1 октября пенсам туда вход бесплатный же, вот пусть и несу... когда-то в Лондоне вход в зоопарк стоил 1 собаку или 1 кошку. На прокорм львам
15:04:06 19-09-2025
Гость (21:49:58 18-09-2025) когда-то в Лондоне вход в зоопарк стоил 1 собаку или 1 кошку... много бездомных собак-которые загрызают людей- власть не знает что с ними делать- а что в зоопарк ходить.
08:11:17 19-09-2025
Гость (12:41:34 18-09-2025) С 1 октября пенсам туда вход бесплатный же, вот пусть и несу... Осетрина сойдет? Сам-то я ее не ем-дорого.
13:14:45 18-09-2025
Идея может и хорошая но как то малореальная. Тут если везти то нужно быть как минимум браконьером. А если ловить на удочку то засмеют на входе с уловом.
14:48:31 18-09-2025
Гость (13:14:45 18-09-2025) Идея может и хорошая но как то малореальная. Тут если везти ... Если ребенок принесет десяток карасей самостоятельно им пойманных на удочку наверняка никто не будет смеяться. Где они были летом с этим объявлением?