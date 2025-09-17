"С манерами джентльмена". На Камчатке медведь украл рыбу прямо из чана рыбаков
Косолапый забрал только одну рыбку
17 сентября 2025, 08:30, ИА Амител
Медведь с манерами джентльмена появился на Камчатке – видео снял очевидец. Об этом сообщает Telegram-канал "Московского Комсомольца".
На кадрах видно, как косолапый подходит к чану рыбаков, внимательно осматривается и берет только одну рыбку, после чего спокойно уходит.
Вместо того чтобы устроить разгром и раскидать улов, зверь повел себя крайне деликатно, словно понимая, что лишнего брать нельзя.
Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дикий медведь решил устроить себе пир прямо во дворе жилого дома.
08:49:52 17-09-2025
Что тут удивительно, какая правящая партия, такие пошли медведи.
11:40:37 17-09-2025
Мишка косолапый)
11:44:51 17-09-2025
Налили бы тоже медведю стопочку, а то он в обиде с одной закуской пошел. Бедолага.