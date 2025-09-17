"С манерами джентльмена". На Камчатке медведь украл рыбу прямо из чана рыбаков

Косолапый забрал только одну рыбку

17 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Медведь с манерами джентльмена появился на Камчатке – видео снял очевидец. Об этом сообщает Telegram-канал "Московского Комсомольца".

На кадрах видно, как косолапый подходит к чану рыбаков, внимательно осматривается и берет только одну рыбку, после чего спокойно уходит.

Вместо того чтобы устроить разгром и раскидать улов, зверь повел себя крайне деликатно, словно понимая, что лишнего брать нельзя.

