НОВОСТИОбщество

"С манерами джентльмена". На Камчатке медведь украл рыбу прямо из чана рыбаков

Косолапый забрал только одну рыбку

17 сентября 2025, 08:30, ИА Амител

Медведь с манерами джентльмена появился на Камчатке – видео снял очевидец. Об этом сообщает Telegram-канал "Московского Комсомольца".

На кадрах видно, как косолапый подходит к чану рыбаков, внимательно осматривается и берет только одну рыбку, после чего спокойно уходит.

Вместо того чтобы устроить разгром и раскидать улов, зверь повел себя крайне деликатно, словно понимая, что лишнего брать нельзя.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске дикий медведь решил устроить себе пир прямо во дворе жилого дома.

Около десятка медведей ужинают на берегу реки / Кадр из видео:

На Алтае сняли на видео медведей, ужинающих подранком на берегу реки

Когда хищники находятся так близко, это может быть опасно
НОВОСТИОбщество

забавные истории дикие животные рыба рыбалка

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

08:49:52 17-09-2025

Что тут удивительно, какая правящая партия, такие пошли медведи.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:37 17-09-2025

Мишка косолапый)

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:51 17-09-2025

Налили бы тоже медведю стопочку, а то он в обиде с одной закуской пошел. Бедолага.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров