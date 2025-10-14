Россиянка сдала квартиру закладчице и помогла полицейским ее поймать

Женщина приняла квартиру от арендаторши, но обнаружила забытый в шкафу "товар"

14 октября 2025, 14:05, ИА Амител

Изъятые вещества / Фото: ГУ УМВД по Красноярскому краю

В полицию Красноярска поступило заявление от жительницы Ленинского района. Она сообщила, что после отъезда молодой квартиросъемщицы обнаружила в шкафу подозрительный пакет, рассказали в краевом УМВД.

Прибывшие на место сотрудники полиции провели осмотр и конфисковали обнаруженный предмет. Анализ показал, что это синтетический наркотик. Личность квартирантки была установлена, и она была задержана по месту ее нового проживания. Во время задержания у нее были найдены наркотические вещества в пакетах, электронные весы и материалы для упаковки.

Задержанной оказалась 21-летняя девушка из Кургана, прибывшая в Красноярск с целью распространения наркотиков. Она получала оптовые партии бесконтактным путем, делила их на мелкие дозы и размещала в тайниках-закладках. Полицейские обнаружили места закладок и изъяли дополнительные партии наркотических средств. Общий объем изъятых наркотиков составил около 2,5 килограмма.