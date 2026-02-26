"Не жизнь, а выживание". Сергей Булаев о работе ЛДПР в Алтайском крае и обращениях людей

Координатор реготделения ЛДПР рассказал, что у него в кабинете два шкафа писем от жителей Алтайского края

26 февраля 2026, 09:45, ИА Амител

В 2026 году по всей России будут отмечать 80-летие со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Памятные мероприятия пройдут и в Алтайском крае. Какие именно — в "Переговорке" на amic.ru рассказал координатор регионального отделения ЛДПР Сергей Булаев. Поговорили и о работе ЛДПР в Алтайском крае. Узнали, с какими проблемами обращаются жители региона и какую помощь получают. "Только за этот месяц я проехал четыре тысячи километров по районам Алтайского края", — отметил депутат. Конечно, затронули подготовку к предстоящим выборам и тему уголовных дел в Алтайском Заксобрании. Также Сергей Булаев рассказал, как ездил в зону СВО с гуманитарным грузом и что там увидел.

Кто в "Переговорке"



Сергей Булаев, координатор Алтайского регионального отделения ЛДПР. Родился 7 января 1989 года в Барнауле. В 2011-м окончил АлтГУ по специальности "антикризисное управление". В 2015-м получил второе высшее образование в Алтайском институте повышения квалификации руководителей и специалистов агропромышленного комплекса по специальности "организация правового обеспечения".



В 2021-м стал заместителем координатора, а с 2022-го — координатором алтайского отделения ЛДПР. Также в 2021-м избран депутатом АКЗС, является заместителем руководителя постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного собрания — фракции ЛДПР.

01:17 Выставка в честь памяти Владимира Жириновского, спортивные мероприятия и кибертурнир. О том, какие мероприятия планирует провести ЛДПР в Алтайском крае в честь юбилея основателя партии.

02:20 "Слуцкий нас ведет". О том, как живет ЛДПР после Жириновского.

03:03 "Это не жизнь, а выживание". О том, с какими проблемами обращаются к депутатам жители Алтайского края и как в партии помогают людям.

05:30 Как ЛДПР вступилась за жителей Рубцовска.

06:54 Что за проект "Буду жаловаться в ЛДПР" и как он работает.

08:00 "Да, Сибирь. Но так ведь каждый год". О гололеде на улицах.

08:36 "Мост, через который хочется перепрыгнуть". О бесплатных выездных юридических консультациях. Сергей Булаев рассказывает, с какими историями приходят люди.

10:36 Где найти информацию и контакты ЛДПР в Алтайском крае?

11:13 "Проехал четыре тысячи километров в месяц". О работе депутата и координатора реготделения.

12:05 "Они горят". О том, насколько охотно молодежь сегодня идет в политику.

13:34 "В АКЗС не все спокойно". О спорах вокруг поправки от фракции ЛДПР насчет чистоты перед законом помощников депутатов.

14:41 "Два шкафа писем. И 85% — это победы". Зачем Сергей Булаев пошел в политику?

15:42 Как фракция ЛДПР взаимодействует с другими партиями в Алтайском Заксобрании?

16:36 Эволюция "Буханки". Как партийцы передали на спецоперацию 20 УАЗов и не только.

20:02 "Так пристально в небо никогда не смотрел". О том, сколько раз Сергей Булаев сам был в зоне СВО и что там увидел.

21:15 Как партия готовится к предстоящим выборам.

22:40 "Насколько нам доверяют". Что должно стать главным достижением партии в этом году?