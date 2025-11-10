Идеально для семьи. ГК "Алгоритм" продает большие квартиры в ЖК "Прайм" по сниженной цене

Акция действует на жилье площадью около 100 квадратных метров

Жилой комплекс "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Покупка квартиры – важный шаг для каждой семьи, и, конечно, хочется, чтобы она была комфортной и по разумной цене. Компания "Алгоритм" проводит акцию* на продажу новых квартир в барнаульском ЖК "Прайм" по цене 100 000 рублей за "квадрат". Это жилье площадью 99,7 кв. м с двумя санузлами, гардеробной и дополнительными местами для хранения. Окна выходят на обе стороны, обеспечивая отличное освещение и уют. Такой вариант – идеальный выбор для семей, которым важен комфорт и функциональность.

Для удобства клиентов предусмотрены различные варианты покупки: семейная ипотека, ипотека или наличный расчет. Предложение ограничено – для бронирования доступно всего 15 квартир. Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию – первый квартал 2026 года.

Жилой комплекс "Прайм" / Фото: ГК "Алгоритм"

Микрорайон "Нью Терра"

ЖК "Прайм" находится в новом микрорайоне "Нью Терра" (Павловский тракт, 196а), который обещает стать одним из самых перспективных и удобных для жизни в Барнауле. Он состоит из четырех корпусов, а придомовая территория продумана с точки зрения безопасности и комфорта – двор без машин, что делает его идеальным местом для семей с детьми. Дома построили из экологически чистого силикатного кирпича, а отделку фасадов выполнили в природных оттенках, что придает зданиям современный и элегантный вид.

Комплекс обеспечен всей необходимой инфраструктурой – рядом находятся важные магистрали. Международный аэропорт им. Г. С. Титова расположен всего в десяти минутах на автомобиле. В шаговой доступности – ТРЦ "Арена", гипермаркет "Лемана ПРО", ТВК "Гранд Арена" и остановки общественного транспорта.

Компания "Алгоритм" активно осваивает микрорайон. В ближайшее время здесь возведут новый бизнес-центр на ул. Багряной, 65. Появится и сеть современных дорог, проложенных на новых улицах Михаила Евдокимова, Нестора Козина и Анатолия Мельникова.

ЖК "Прайм" в микрорайоне "Нью Терра"/ Фото: ГК "Алгоритм"

Другие проекты застройщика

ГК "Алгоритм" активно строит и другие жилые комплексы в Барнауле. Например, рядом с ЖК "Прайм" возводит ЖК "Спектр" (ул. Мельникова, 1), который также отличается элегантной архитектурой и продуманной инфраструктурой. Придомовая территория комплекса большая, безопасная и закрыта от транспорта. Для детей и взрослых предусмотрены удобные площадки для отдыха и зеленые зоны.

Кроме того, на Сулиме (ул. Сухэ-Батора, 39) строят ЖК "Сокол", а в центре Барнаула (ул. Чернышевского,189) – высотки ЖК "Современник".

Забронировать квартиру по акции

Забронировать жилье в ЖК "Прайм" можно через сайт застройщика alg22.ru или в офисе продаж. Для получения дополнительной информации и консультаций звоните в отдел продаж по телефону: +7 (3852) 72-00-82.

Планировка семейной квартиры / Фото: ГК "Алгоритм"

*Акция действует до 31 декабря 2025 года. Условия уточняйте на сайте ГК "Алгоритм".

ЖК "Прайм". Застройщик: ООО "СЗ "СМАРТ". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Спектр". Застройщик: ООО "СЗ "Домостроительная компания". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Сокол". Застройщик: ООО "СЗ "Алгоритм-Дом". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

ЖК "Современник". Застройщик: ООО "СЗ "Этюд". Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

БЦ "НьюТерра". Застройщик: ООО СЗ "Алгоритм-Алтай".

Ипотеку предоставляют Сбербанк (ПАО), ВТБ (ПАО), Промсвязьбанк (ПАО), Альфа-Банк (АО) и другие.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита (займа) на сайте ГК "Алгоритм".

ООО "СЗ "СМАРТ", ИНН 2225187182

