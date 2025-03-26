На пять с минусом. Как "Динамо-Алтай" завершил сезон ВХЛ и что с клубом будет дальше

Наша команда заняла 18-е место и почти до последнего тура боролась за плей-офф

26 марта 2025, 11:40, Вячеслав Кондаков

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" / Фото: сайт клуба

Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" завершил выступление в чемпионате Olimpbet Высшей хоккейной лиги сезона 2024/2025. Наша команда во второй свой сезон в турнире заняла 18-е место из 33, фактически до последнего тура претендовала на попадание в плей-офф. По сравнению с первым сезоном динамовцы набрали почти в два раза больше очков и выиграли около 50% игр. 25 марта руководство "Динамо-Алтая" и представители тренерского штаба команды встретились с журналистами, чтобы подвести итоги сезона и ответить на вопросы, связанные с будущим коллектива. Если кратко: при одном из самых маленьких бюджетов в лиге алтайский клуб добился прекрасного результата и опередил в таблице более богатые команды.

Как итоги сезона оценивает руководство клуба?

Директор клуба Руслан Чайкин считает, что команда и тренерский штаб выполнили задачу на сезон, которую он перед ними ставил. Речь шла о том, чтобы "Динамо-Алтай" заняло 20-е место, а в итоге коллектив стал 18-м из 33. Фактически до последнего подопечные Дмитрия Пархоменко боролись за попадание в зону плей-офф. При этом бюджет клуба на сезон составил от 132 до 180 миллионов рублей. По этому показателю динамовцы занимают 28–29 место в ВХЛ. По итогу команды с бюджетами 400–500 миллионов рублей "пролетели" мимо плей-офф.

"Этот сезон войдет в историю. Мы перед Новым годом поговорили с ребятами, и они сказали мне, что будут бороться за плей-офф. По самоотдаче, по эмоциям, которые они дали болельщикам, у меня к ребятам вопросов нет. Ставлю команде за сезон пятерку с минусом. Нужно постепенно развиваться. Понятно, что могли заскочить в плей-офф, но нам есть над чем работать. По всем фронтам задачи, которые ставили, по итогам сезона мы выполнили", – заявил Руслан Чайкин.

Директор клуба поблагодарил болельщиков за поддержку. На последнем домашнем матче не было свободных мест. "Титов-Арена", вмещающая 4200 зрителей, на многих играх была забита до отказа. В итоге динамовцы заняли пятое место в рейтинге команд ВХЛ по посещаемости. По количеству же болельщиков на выездных играх "Динамо-Алтай" оказался в десятке лучших.

Руслан Чайкин уверен, что второй сезон в ВХЛ показал рост не только команды, но и клуба. По случаю 70-летия развития хоккея на Алтае появился фирменный трамвай. Кроме того, на голову вырос уровень трансляций матчей, работа с болельщиками и медиа.

"С теми финансовыми возможностями, которыми располагает клуб, мы опять прыгнули выше головы. Несомненно, КПД, с которым тратятся эти средства, очень высок. Что подтверждает итоговое место в таблице ВХЛ, командная статистика и зрительский интерес", – заявил Руслан Чайкин.

Главный тренер "Динамо-Алтая" Дмитрий Пархоменко поставил команде по итогам сезона оценку "четыре с минусом". По словам специалиста, концовка сезона в целом завершилась на хорошей ноте: коллектив одержал серию важных побед, в том числе над чемпионом регулярки "Металлургом" из Новокузнецка. При этом по ходу сезона у "Динамо-Алтая" произошла серия из семи поражений подряд. Дмитрий Пархоменко поблагодарил руководство клуба, а также игроков за поддержку в самый сложный момент.

Сохранят ли тренерский штаб на следующий сезон?

У тренерского штаба и игроков контракт с клубом истекает 31 мая. По словам Руслана Чайкина, у него есть время, чтобы обсудить с главным тренером Дмитрием Пархоменко условия нового контракта. Со своей стороны директор "Динамо-Алтая" очень хочет сохранить тренерский штаб, который за два года заслужил доверие руководства и болельщиков.

Что будет с игроками?

Руководство клуба планирует сохранить 70% команды (17−18 хоккеистов). В прошлое межсезонье динамовцы ставили перед собой такую же задачу и им удалось оставить 14 человек.

Как сообщил журналистам генеральный менеджер "Динамо-Алтая" Артемий Лакиза, многие игроки заслужили новый контракт. Тем более что, по мнению специалиста, провели лучший сезон в карьере. В частности, Лакиза выделил Александра Сорокина, Романа Сухочева, Оскара Булавчука, Даниила Тютчева, Виктора Комарова, Ивана Синицкого, Артема Кокшарова.

При этом Артемий Лакиза не стал скрывать, что к игрокам, проявившим себя в регулярном чемпионате, может быть повышенный интерес со стороны клубов с большими экономическими ресурсами. Впрочем, руководство "Динамо-Алтая" сделает все, чтобы сохранить на следующий сезон перспективных хоккеистов.

Каким будет бюджет клуба на следующий сезон?

На прошлый сезон из бюджета Алтайского края "Динамо-Алтаю" выделили 130 миллионов рублей, что является обязательной "платой" клуба для участия в ВХЛ. Еще около 20–30 миллионов рублей удалось привлечь с помощью спонсоров. Однако на сезон 2025/2026 клубу нужно уже не менее 200 миллионов рублей.

По словам Руслана Чайкина, сейчас идут переговоры с правительством Алтайского края об увеличении финансирования. Без этих денег команду просто не допустят до турнира. В любом случае в правительстве края уже понимают необходимость поддержки команды, которая собирает полные трибуны.

Будут ли сотрудничать с клубом КХЛ "Адмирал"?

Сейчас договор с клубами продолжает действовать. Однако, по словам Руслана Чайкина, динамовцев не совсем устраивает этот "союз", когда посредине сезона в "Адмирал" могут просто взять и забрать нужного игрока. Сейчас "Адмирал" вышел в плей-офф Кубка Гагарина. После окончания сезона станет известно, будут ли клубы сотрудничать дальше.

Какие планы у клуба до начала отпуска?

29 марта в "Титов-Арене" пройдет гала-матч, посвященный окончанию сезона. Начало мероприятия в 13:15. На лед выйдет команда динамовцев, которая сыграет против команды правительства Алтайского края и силовиков, команды болельщиков, а также спонсоров. Вход на игру свободный. Зрителей ждет множество сюрпризов и подарков.