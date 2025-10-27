"Игорек, не задави ее!" Жители Хабаровского края на машине гоняли по полю амурского тигра
Хищника подозревают в нападениях на домашних животных
27 октября 2025, 09:30, ИА Амител
Жители двух сел Хабаровского края устроили погоню за тигром, заподозрив его в нападениях на домашних животных.
По данным Telegram-канала Amur Mash, в населенных пунктах Полетное и Петровичи за последнюю неделю начали пропадать собаки. Между селами всего семь километров, и местные жители утверждают, что несколько раз видели крупного хищника с добычей рядом с дорогой.
Позже группа сельчан отправилась на поиски тигра и начала гонять его по полю на автомобиле, фактически устроив сафари.
«Игорек, не задави ее!» – выкрикнула пассажирка автомобиля, переживавшая за тигра и одновременно снимавшая видео.
Экологи напоминают, что тигр – вид, занесенный в Красную книгу, и его преследование или нападение на него карается законом. При встрече с хищником специалисты советуют не приближаться и немедленно сообщать о нем в охотнадзор, чтобы животное отловили и перевезли в безопасное место.
Ранее в Приморье тигр напал на машину россиян, мешающих ему спокойно съесть добычу. Инцидент произошел во Врангеле – отдаленном районе Находки, где хищник задрал корову и устроился с ней у дороги.
идиоты, такой стресс для животного. написано ведь - обращайтесь в охотнадзор
11:09:41 27-10-2025
пока охотнадзор приедет много бед может в деревне наделать это животное, а так напугали его, может больше в деревню и не сунется, уйдет в леса.