"Он сейчас сиганет на меня!" Тигр разозлился на машину с наблюдателями в Приморье

Испугавшиеся мужчины в панике уезжают прочь

24 октября 2025, 07:34, ИА Амител

В Приморье жители поселка Мысовое столкнулись с неожиданным поведением дикого хищника. Несколько дней подряд они замечают вблизи населенного пункта крупного тигра, который, судя по всему, к людям относится без страха, но и без особого терпения. Когда внимание сельчан становится навязчивым, хищник предпочитает показать, кто хозяин на своей территории. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Один из таких случаев попал на видео. На кадрах мужчины общаются по телефону с женщиной, которая просит их снять тигра и попробовать "шугануть" зверя. Однако ситуация быстро выходит из-под контроля. Тигр явно злится, поворачивает в сторону автомобиля и начинает двигаться к людям. Испугавшиеся наблюдатели в панике заводят двигатель и уезжают прочь.

По словам местных жителей, тигр продолжает появляться в окрестностях поселка, но пока никому не причинил вреда. Специалисты советуют не приближаться к дикому животному и незамедлительно сообщать о подобных встречах в охотнадзор.

Ранее в Приморье тигр напал на машину россиян, мешающих ему спокойно съесть добычу. Инцидент произошел во Врангеле – отдаленном районе Находки, где хищник задрал корову и устроился с ней у дороги.