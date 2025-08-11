Индийская провидица назвала срок завершения СВО и что будет после
По ее словам, трансформация России продолжится
11 августа 2025, 23:00, ИА Амител
Индийская провидица Арчена Нагабушанам, которую часто сравнивают с болгарской ясновидящей Вангой, поделилась новым прогнозом об окончании СВО. Как сообщает "КП", она считает, что конфликт завершится лишь в конце 2026 года.
Провидица неоднократно говорила об этом, однако и на фоне грядущих переговоров РФ и США уверена в том, что раньше конца следующего года он не завершится.
"Но хочу, чтобы все понимали: даты и события будущего не зафиксированы раз и навсегда", – заявила она.
Прорицательница также уверена, что будущее России – это дальнейшая трансформация, а независимость станет залогом мощи и процветания. Экономика вырастет и окрепнет, и ничто не сможет остановить этот процесс.
Путину звонила ?
08:34:58 12-08-2025
лишь в конце 2026 года --- да она оптимист
12:48:10 12-08-2025
Она подтвердила мой сон что в декабре 26 года грядет важное событие.