По ее словам, трансформация России продолжится

11 августа 2025, 23:00, ИА Амител

Индийская провидица / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Индийская провидица Арчена Нагабушанам, которую часто сравнивают с болгарской ясновидящей Вангой, поделилась новым прогнозом об окончании СВО. Как сообщает "КП", она считает, что конфликт завершится лишь в конце 2026 года.

Провидица неоднократно говорила об этом, однако и на фоне грядущих переговоров РФ и США уверена в том, что раньше конца следующего года он не завершится.

"Но хочу, чтобы все понимали: даты и события будущего не зафиксированы раз и навсегда", – заявила она.

Прорицательница также уверена, что будущее России – это дальнейшая трансформация, а независимость станет залогом мощи и процветания. Экономика вырастет и окрепнет, и ничто не сможет остановить этот процесс.