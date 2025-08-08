Не за горами падение важнейших рубежей киевского режима в ДНР

Взятием города Часов Яр российские войска приблизились к стратегическому перелому в битве за Донбасс – к тому, чтобы поставить финальную точку в освобождении территории ДНР, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Вадим Масликов. В интервью amic.ru он объяснил, на чем основа эта уверенность:

– Дело в том, что освобождение Часова Яра открывает нашим военным возможности для контроля над различными важнейшими участками, в частности, в направлении Дружковки и Славянско-Краматорской агломерации. И здесь может быть движение от Лимана по направлению к Северску, с обходом Константиновки.

Наши военные получают возможность отрезать Константиновку, очень важный населенный пункт, от Славянско-Краматорской группировки противника, что может стать серьезным стратегическим успехом.

Подходит, на мой взгляд, к яркому финалу операция по освобождению Покровска. Поскольку сам Покровск нами фактически окружен, по большому счету, я не думаю, что он будет долго держаться.

Как только будет взята Константиновка, из больших театров военных действий, направлений в ДНР, остается названное Славянско-Краматорское, включающее четыре укрепленных района.

Не будем забывать, что именно Краматорск провозглашен Киевом так называемой "временной столицей" Донецкой области.

Все это – эпизоды приближающегося освобождения ДНР, но это еще не завершение СВО, для этого нам потребуется еще взять Запорожье и несколько других регионов.

– Есть признаки, что украинская сторона тоже понимает, что близится финал битвы за Донбасс?

– Безусловно. Это видно по тому, как меняется тактика той стороны. Последний год у ВСУ на линии боевого соприкосновения находилось минимальное количество солдат. Это была некая тонкая пленка, за которой находились их так называемые фортеции, "крепости" – те самые мобильные части и подразделения, размещавшиеся на различных направлениях и готовые довольно быстро отреагировать на различные вызовы, возникающие осложнения в театре военных действий.

Таких подразделений было немало, в принципе, их хватало для того, чтобы нейтрализовать, локализовать угрозы, которые мы создавали. Всего от Константиновки до Славянска таких крепостей четыре.

Но со временем резервов стало не хватать. К тому же наши войска стали активно использовать БПЛА, даже "Герани" и более мощные аппараты, для взлома, сокрушения этих фортеций. Таким образом, эти крепости, которые ранее ВСУ использовали для локализации наших успехов на линии боевого соприкосновения, мы стали методично уничтожать.

Кроме того, украинская сторона, в частности командующий сухопутными войсками ВСУ Сырский, стали сетовать на активизацию наших ДРГ – диверсионно-разведывательных групп. Эти ДРГ лишают противника возможностей подвоза вооружений и боеприпасов, уничтожают склады оружия, ГСМ, организуют диверсии и так далее. То есть эти группы не позволяют украинским военным столь же мобильно и эффективно, как прежде, действовать на линии соприкосновения. Таким образом, они будут вынуждены менять тактику.

– Когда, на ваш взгляд, можно ожидать финальную битву за ДНР?

– Это спрогнозировать очень трудно, поскольку одно дело – развитие событий на фронте, другое – политические факторы. Скажем, спецпредставитель Трампа приезжал в Москву, ведутся какие-то переговоры, что может изменить ситуацию. Кроме того, завтра могут произойти политические сложности у Зеленского.

Мы видим признаки нестабильности политической ситуации на Украине. На положение дел также оказывают воздействие разные экономические, финансовые факторы. Все учесть, конечно, невозможно.

Но я полагаю, что серьезные военные подвижки будут сделаны уже к концу текущего года – имею в виду прежде всего взятие Покровска, Купянска, а также Константиновки. То есть через Северск мы выходим непосредственно к Славянску, а через Лиман можем контролировать трассы, снабжающие днепропетровскую группировку.

В общем, военное продвижение будет к концу текущего года, если не появятся политические факторы, способные ускорить этот процесс.