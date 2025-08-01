Иностранца, который обезглавил алтайского врача, отправят в психбольницу

Экспертиза подтвердила, что он совершал преступления будучи невменяемым

01 августа 2025, 18:30, ИА Амител

Суд / Фото: amic.ru

Московский городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана Хасанбою Махамаджонову, обвиняемому в убийстве двух человек в Москве. Одной из жертв оказался выпускник Алтайского государственного медицинского университета, 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев. Об этом сообщает "КП-Барнаул".

Во время следственных действий подозреваемого отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Оказалось, что он совершал преступления, будучи невменяемым. 21 июля суд освободил мужчину от уголовной ответственности.

"К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде направления на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - пояснили правоохранители.

Напомним, 12 сентября 2023 года в Москве нашли два трупа мужчин с отрезанными головами. Первый случай зафиксировали в парке на севере столицы. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте от 25 до 30 лет обнаружили у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Второе тело с отчлененной головой нашли в квартире на улице Фестивальной.

Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. По данным столичного главка МВД, им оказался мужчина 2000 года рождения.

Известно, что одним из убитых оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев. В молодости он учился в алтайском мединституте. После первого курса Аюшеев взял академический отпуск и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом. Работал в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве.

Доктор специализировался на операциях по эндопротезированию крупных суставов. Также он оперировал раненых солдат в зоне СВО.