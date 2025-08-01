Иностранца, который обезглавил алтайского врача, отправят в психбольницу
Экспертиза подтвердила, что он совершал преступления будучи невменяемым
01 августа 2025, 18:30, ИА Амител
Московский городской суд вынес приговор гражданину Узбекистана Хасанбою Махамаджонову, обвиняемому в убийстве двух человек в Москве. Одной из жертв оказался выпускник Алтайского государственного медицинского университета, 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев. Об этом сообщает "КП-Барнаул".
Во время следственных действий подозреваемого отправили на психолого-психиатрическую экспертизу. Оказалось, что он совершал преступления, будучи невменяемым. 21 июля суд освободил мужчину от уголовной ответственности.
"К нему применена принудительная мера медицинского характера в виде направления на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - пояснили правоохранители.
Напомним, 12 сентября 2023 года в Москве нашли два трупа мужчин с отрезанными головами. Первый случай зафиксировали в парке на севере столицы. Тело неизвестного мужчины азиатской внешности в возрасте от 25 до 30 лет обнаружили у дерева, а в нескольких метрах лежала его голова. Второе тело с отчлененной головой нашли в квартире на улице Фестивальной.
Впоследствии полицейские задержали подозреваемого в Зеленограде. По данным столичного главка МВД, им оказался мужчина 2000 года рождения.
Известно, что одним из убитых оказался 56-летний врач-травматолог Доржо Аюшеев. В молодости он учился в алтайском мединституте. После первого курса Аюшеев взял академический отпуск и ушел в армию, а когда вернулся – восстановился в вузе и получил диплом. Работал в Национальном медицинском исследовательском центре травматологии и ортопедии имени Приорова в Москве.
Доктор специализировался на операциях по эндопротезированию крупных суставов. Также он оперировал раненых солдат в зоне СВО.
18:46:51 01-08-2025
Начинайте с того, кто этому басмачу вид на жительство выписал.
20:51:40 01-08-2025
Диаспора подсуетилась? А так, принудительное лечение в медицинской организации, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа, можно отправить не одну республику.
20:55:28 01-08-2025
21:59:08 01-08-2025
До каких пор по нашим улицам будут разгуливать мигранты с ножами?!
07:04:15 02-08-2025
Не понятно что ли, до каких? Все разом ослепли что ли?
07:02:27 02-08-2025
Почему он алтайский врач?
09:12:30 03-08-2025
Пока какого-нибудь депутата или олигарха не обезглавят ничего в миграционной политике не изменится. Особенно, если от одной, всем понятно какой, партии.