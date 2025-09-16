Инструменты, стратегии, связи. В Барнауле пройдет форум для женщин-предпринимательниц

Спикеры расскажут о трендах в бизнесе и инструментах преодоления вызовов времени

26 сентября 2025 года в Барнауле (ул. Солнечная Поляна, 15) состоится III Всероссийский женский форум "Женский бизнес – опора экономики России. Вместе к новым вершинам!". Мероприятие, организованное Женским комитетом при поддержке сообщества #МыЖенщиныОпора, станет ключевой площадкой для диалога о вкладе женщин-предпринимателей в экономическое развитие страны.

Форум направлен на объединение деловых женщин из всех регионов России, обмен успешными практиками и формирование стратегий для достижения новых бизнес-целей. Участниц ждет насыщенная программа, разработанная для профессионального роста и расширения деловых связей.

В программе:

выступления топ-спикеров – лидеров рынка, экспертов в области экономики и успешных женщин-предпринимателей;

– лидеров рынка, экспертов в области экономики и успешных женщин-предпринимателей; панельные дискуссии – участницы обсудят ключевые тренды 2026 года, оценят роль и перспективы женщин в экономике России, а также рассмотрят инструменты для преодоления вызовов времени;

– участницы обсудят ключевые тренды 2026 года, оценят роль и перспективы женщин в экономике России, а также рассмотрят инструменты для преодоления вызовов времени; нетворкинг-сессии – возможность установить деловые контакты с предпринимательницами со всей страны, найти партнеров и единомышленников.

«Сегодня женщины активно проявляют себя в бизнесе, создавая устойчивые и социально ответственные компании. Наш форум призван стать опорой для них, дать новые знания, инструменты и вселить уверенность в том, что именно их вклад является фундаментом для будущего экономического процветания России», – отмечают организаторы.

Участие в форуме бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

