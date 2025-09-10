Инженер из Новосибирска обманом выманил у знакомых более 2 млн рублей
Потерпевшие обратились к руководству управляющей компании – инженера уволили, но это не помогло вернуть деньги
10 сентября 2025, 16:15, ИА Амител
Главный инженер управляющей компании одного из новосибирских бизнес-центров обвиняется в масштабном мошенничестве, сообщает "КП-Новосибирск".
По данным пострадавших, мужчина по имени Олег* под различными предлогами выманивал у арендаторов и собственников помещений крупные суммы денег – общий ущерб превышает два миллиона рублей.
Как рассказал один из потерпевших, Егор*, инженер сначала завоевал доверие сотрудников бизнес-центра, а затем стал обращаться к ним с просьбами о срочных займах. Каждому из кредиторов он представлял разные легенды: одному рассказывал о выгодной акции на автомобиль, другому – о необходимости срочного лечения дочери.
«Обещал вернуть через две недели, но вместо этого начинал "кормить завтраками" и в итоге пропал», – пояснил Егор.
Когда потерпевшие обратились к руководству управляющей компании, инженера уволили, но это не помогло вернуть деньги.
По данным сайта ФССП России, в отношении мошенника открыты исполнительные производства на общую сумму около двух миллионов рублей. Несмотря на попытки потерпевших привлечь его к уголовной ответственности, полиция пока отказывает в возбуждении дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления.
* Имена изменены
Все верно. Он же не украл деньга, а занял). В чем преступление? Каждый должен обратиться в суд с исковым по возврату средств. Но не факт, что когда булет на руках решение суда, деньги вы получите. Думать нужно кому занимаешь. Либо быть готовым к невозврату средств.