Инженер из Новосибирска обманом выманил у знакомых более 2 млн рублей

Потерпевшие обратились к руководству управляющей компании – инженера уволили, но это не помогло вернуть деньги

10 сентября 2025, 16:15, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Главный инженер управляющей компании одного из новосибирских бизнес-центров обвиняется в масштабном мошенничестве, сообщает "КП-Новосибирск".

По данным пострадавших, мужчина по имени Олег* под различными предлогами выманивал у арендаторов и собственников помещений крупные суммы денег – общий ущерб превышает два миллиона рублей.

Как рассказал один из потерпевших, Егор*, инженер сначала завоевал доверие сотрудников бизнес-центра, а затем стал обращаться к ним с просьбами о срочных займах. Каждому из кредиторов он представлял разные легенды: одному рассказывал о выгодной акции на автомобиль, другому – о необходимости срочного лечения дочери.

Расписка / Фото: "КП-Новосибирск"

«Обещал вернуть через две недели, но вместо этого начинал "кормить завтраками" и в итоге пропал», – пояснил Егор.

Когда потерпевшие обратились к руководству управляющей компании, инженера уволили, но это не помогло вернуть деньги.

По данным сайта ФССП России, в отношении мошенника открыты исполнительные производства на общую сумму около двух миллионов рублей. Несмотря на попытки потерпевших привлечь его к уголовной ответственности, полиция пока отказывает в возбуждении дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления.

* Имена изменены