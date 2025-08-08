Ираклий Пирцхалава избил актера Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале
Певцу назначили штраф 15 тысяч рублей
08 августа 2025, 10:45, ИА Амител
Певец Ираклий Пирцхалава избил своего коллегу по "Фабрике звезд" – актера Михаила Гребенщикова. Суд признал Пирцхалаву виновным в побоях и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.
Драка между артистами произошла на фестивале "Арт-футбол", который проходил с 7 по 15 июня в Москве. В мероприятии участвовали 16 команд из разных стран мира, Ираклий возглавлял сборную Грузии.
Со слов Гребенщикова, 13 июня он стоял у отеля "Альфа", когда мимо проходил Пирцхалава. Вдруг певец начал оскорблять организаторов и участников сборной России. На это Гребенщиков попытался ответить шуткой, но тут же получил удар по голове. После актер зафиксировал травмы и обратился в полицию.
Суд признал Ираклия Пирцхалаву виновным в побоях в соответствии со статьей 6.1.1 КоАП РФ и назначил ему штраф 15 тысяч рублей. Уголовное дело не позволил возбудить характер травм пострадавшего.
Ранее из-за пьяного дебоша с самолета сняли комика Дмитрия Хрусталева. Еще до посадки на рейс Калининград – Москва он перебрал с алкоголем и начал вести себя развязно. На борт артист смог подняться только с помощью друга. После того как телеведущий обругал стюардессу, за ним пришли полицейские и вывели обратно в здание аэропорта, где передали коллегам.
11:44:48 08-08-2025
Странно. Почему не реальный срок? Хотя никакой симпатии к обоим не испытываю.
12:03:55 08-08-2025
Гость (11:44:48 08-08-2025) Странно. Почему не реальный срок? Хотя никакой симпатии к об... Уголовное дело не позволил возбудить характер травм пострадавшего.
11:48:21 08-08-2025
Что то с грузинами надо делать ?
13:11:28 08-08-2025
Гость (11:48:21 08-08-2025) Что то с грузинами надо делать ?... Ни тот, ни другой симпатии не вызывают, но ... Всяких ..или и ...дзе ставить на место надо жестко, чтобы в волосатых мозгах отложилось надолго.
13:48:51 08-08-2025
Гость (13:11:28 08-08-2025) Ни тот, ни другой симпатии не вызывают, но ... Всяких ..или ... Вы у себя уже майдан провели и попытались ставить на место другую нацию. Посмотрим, насколько вас хватит...
13:50:59 08-08-2025
Гость (13:11:28 08-08-2025) Ни тот, ни другой симпатии не вызывают, но ... Всяких ..или ...
еще один нацик с претензией на штраф )))
13:47:47 08-08-2025
Гость (11:48:21 08-08-2025) Что то с грузинами надо делать ?... А дело в грузинах? Если он был не грузин, а например калмык, то другое дело?
14:41:27 08-08-2025
Помню, что были такие лет 20 назад. По-моему спели по одной песне. Ну подрались. Я вот на даче видел крутое месиво у соседей. Утром похмелялись оба вместе в обнимку. Новость?