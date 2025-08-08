Ираклий Пирцхалава избил актера Гребенщикова на футбольно-музыкальном фестивале

Певцу назначили штраф 15 тысяч рублей

08 августа 2025, 10:45, ИА Амител

Ираклий Пирцхалава / Фото: Размик Закарян / URA.RU / ТАСС

Певец Ираклий Пирцхалава избил своего коллегу по "Фабрике звезд" – актера Михаила Гребенщикова. Суд признал Пирцхалаву виновным в побоях и назначил ему штраф в размере 15 тысяч рублей. Об этом сообщает Baza.

Драка между артистами произошла на фестивале "Арт-футбол", который проходил с 7 по 15 июня в Москве. В мероприятии участвовали 16 команд из разных стран мира, Ираклий возглавлял сборную Грузии.

Со слов Гребенщикова, 13 июня он стоял у отеля "Альфа", когда мимо проходил Пирцхалава. Вдруг певец начал оскорблять организаторов и участников сборной России. На это Гребенщиков попытался ответить шуткой, но тут же получил удар по голове. После актер зафиксировал травмы и обратился в полицию.

Суд признал Ираклия Пирцхалаву виновным в побоях в соответствии со статьей 6.1.1 КоАП РФ и назначил ему штраф 15 тысяч рублей. Уголовное дело не позволил возбудить характер травм пострадавшего.

