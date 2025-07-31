НОВОСТИОбщество

Телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса в Москву из-за пьяного дебоша

Комик еще до посадки перебрал со спиртным, на него пожаловались пассажиры

31 июля 2025, 08:05, ИА Амител

Дмитрий Хрусталев в шоу "Вечерний Ургант" / Фото: скриншот из телепередачи
Дмитрий Хрусталев в шоу "Вечерний Ургант" / Фото: скриншот из телепередачи

Российского комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса из Каининграда в Москву за пьяный дебош. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, комик еще до посадки в самолет перебрал с алкоголем и начал вести себя развязно — несколько пассажиров пожаловались на него. На борт артист смог подняться только с помощью друга. 

После телеведущий обругал стюардессу, когда та попросила его предъявить посадочный талон. У Хрусталева было место в бизнес-классе. Пока бортпроводница советовалась с командиром, нужно ли пускать такого пассажира на рейс, он занял чужое кресло.

В итоге за комиком пришли полицейские. Они вывели его обратно в здание аэропорта, где передали коллегам.

Как уточняет Shot, в связи с произошедшим самолет задержали более чем на три часа.

Никита Кологривый / Кадр из сериала

Кологривый признался, что лишился ролей после дебоша в новосибирском кафе

Он отметил, что переосмыслил свое поведение, но кардинально в себе он ничего менять не будет
НОВОСТИКультура
Россия Знаменитости

Комментарии 18

Avatar Picture
Гость

09:04:43 31-07-2025

Надо было этому петуху, табло на чистить.

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:25 31-07-2025

Гость (09:04:43 31-07-2025) Надо было этому петуху, табло на чистить. ... Что там чистить, его щелбаном прибить можно..

  17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:30:19 31-07-2025

Гость (09:04:43 31-07-2025) Надо было этому петуху, табло на чистить. ... не петуху, а кхомику.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гусь Хрусталёвный

09:05:49 31-07-2025

К УРкаГАНТУ его в догонку.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:18:31 31-07-2025

звезда наверно... кто такой - хз...

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:35 31-07-2025

Musik (09:18:31 31-07-2025) звезда наверно... кто такой - хз...... А вот трудовики пьяными не летают.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:46:19 31-07-2025

Гость (09:29:35 31-07-2025) А вот трудовики пьяными не летают.... Трудовики постоянно «в полете».

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:29:21 31-07-2025

вот эти все российские звезды, которые на вас поплевывают, кто уехал и сейчас всех поносят - их озолотили, в свое время, газпроммедиа и первая кнопка

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:22:13 31-07-2025

Гость (09:29:21 31-07-2025) вот эти все российские звезды, которые на вас поплевывают, к... он никуда не уехал и никого не "поносит". Но поступок не одобряю.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:22:34 31-07-2025

Смотрю старые КВН, ну такой скромняга. А сейчас зазвездился.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:24:24 31-07-2025

Гость (10:22:34 31-07-2025) Смотрю старые КВН, ну такой скромняга. А сейчас зазвездился.... он давно за вороник закладывает.
говорят на Алтае на чьей-то олигархической свадьбе накидался так,что даже молодые с ним фото не успели сделать)

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:27:44 31-07-2025

Гость (13:24:24 31-07-2025) он давно за вороник закладывает. говорят на Алтае на чье... А это уже проблемы молодых и тех, кто за "стол" башлял)))

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Повсекакий

10:32:45 31-07-2025

На память приходит Шурик из Кавказской пленницы:"А часовню ,тоже я развалил?"

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:41:19 31-07-2025

Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе много ли надо, не рассчитал, но ведь не оскорблял никого особо. И у меня были соучаи полетов почти в ноль, с похорон и наоборот когла победу отмечали, меня запускали хотя не знаю и не помню как. Все же люди

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:38:03 31-07-2025

Гость (10:41:19 31-07-2025) Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе м... А внимательней почитать статью не пробовали.

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:45:35 31-07-2025

Гость (10:41:19 31-07-2025) Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе м... Все же люди пока не пьют. Хотя некоторым и пить не нужно дурки дураками. Люди в самолете ограничены в пространстве. Счтаю даже если с запахом алкоголя заходит нужно гнать из самолета. Почему люди (в том числе дети и женщины) должны нюхать и терпеть сенее быдло?

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
у

11:42:30 31-07-2025

такое карликовое визгливое хамло надо гнать с эстрады.
нашей стране такие артисты не нужны.
пусть в Грузию валит или в Азербайджан.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:26:52 31-07-2025

А кто это?

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров