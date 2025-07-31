Комик еще до посадки перебрал со спиртным, на него пожаловались пассажиры

31 июля 2025, 08:05, ИА Амител

Дмитрий Хрусталев в шоу "Вечерний Ургант" / Фото: скриншот из телепередачи

Российского комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса из Каининграда в Москву за пьяный дебош. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, комик еще до посадки в самолет перебрал с алкоголем и начал вести себя развязно — несколько пассажиров пожаловались на него. На борт артист смог подняться только с помощью друга.

После телеведущий обругал стюардессу, когда та попросила его предъявить посадочный талон. У Хрусталева было место в бизнес-классе. Пока бортпроводница советовалась с командиром, нужно ли пускать такого пассажира на рейс, он занял чужое кресло.

В итоге за комиком пришли полицейские. Они вывели его обратно в здание аэропорта, где передали коллегам.

Как уточняет Shot, в связи с произошедшим самолет задержали более чем на три часа.