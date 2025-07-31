Телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса в Москву из-за пьяного дебоша
Комик еще до посадки перебрал со спиртным, на него пожаловались пассажиры
31 июля 2025, 08:05, ИА Амител
Российского комика и телеведущего Дмитрия Хрусталева сняли с авиарейса из Каининграда в Москву за пьяный дебош. Об этом сообщает Baza.
По данным Telegram-канала, комик еще до посадки в самолет перебрал с алкоголем и начал вести себя развязно — несколько пассажиров пожаловались на него. На борт артист смог подняться только с помощью друга.
После телеведущий обругал стюардессу, когда та попросила его предъявить посадочный талон. У Хрусталева было место в бизнес-классе. Пока бортпроводница советовалась с командиром, нужно ли пускать такого пассажира на рейс, он занял чужое кресло.
В итоге за комиком пришли полицейские. Они вывели его обратно в здание аэропорта, где передали коллегам.
Как уточняет Shot, в связи с произошедшим самолет задержали более чем на три часа.
09:04:43 31-07-2025
Надо было этому петуху, табло на чистить.
09:14:25 31-07-2025
Гость (09:04:43 31-07-2025) Надо было этому петуху, табло на чистить. ... Что там чистить, его щелбаном прибить можно..
09:30:19 31-07-2025
Гость (09:04:43 31-07-2025) Надо было этому петуху, табло на чистить. ... не петуху, а кхомику.
09:05:49 31-07-2025
К УРкаГАНТУ его в догонку.
09:18:31 31-07-2025
звезда наверно... кто такой - хз...
09:29:35 31-07-2025
Musik (09:18:31 31-07-2025) звезда наверно... кто такой - хз...... А вот трудовики пьяными не летают.
10:46:19 31-07-2025
Гость (09:29:35 31-07-2025) А вот трудовики пьяными не летают.... Трудовики постоянно «в полете».
09:29:21 31-07-2025
вот эти все российские звезды, которые на вас поплевывают, кто уехал и сейчас всех поносят - их озолотили, в свое время, газпроммедиа и первая кнопка
11:22:13 31-07-2025
Гость (09:29:21 31-07-2025) вот эти все российские звезды, которые на вас поплевывают, к... он никуда не уехал и никого не "поносит". Но поступок не одобряю.
10:22:34 31-07-2025
Смотрю старые КВН, ну такой скромняга. А сейчас зазвездился.
13:24:24 31-07-2025
Гость (10:22:34 31-07-2025) Смотрю старые КВН, ну такой скромняга. А сейчас зазвездился.... он давно за вороник закладывает.
говорят на Алтае на чьей-то олигархической свадьбе накидался так,что даже молодые с ним фото не успели сделать)
13:27:44 31-07-2025
Гость (13:24:24 31-07-2025) он давно за вороник закладывает. говорят на Алтае на чье... А это уже проблемы молодых и тех, кто за "стол" башлял)))
10:32:45 31-07-2025
На память приходит Шурик из Кавказской пленницы:"А часовню ,тоже я развалил?"
10:41:19 31-07-2025
Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе много ли надо, не рассчитал, но ведь не оскорблял никого особо. И у меня были соучаи полетов почти в ноль, с похорон и наоборот когла победу отмечали, меня запускали хотя не знаю и не помню как. Все же люди
11:38:03 31-07-2025
Гость (10:41:19 31-07-2025) Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе м... А внимательней почитать статью не пробовали.
11:45:35 31-07-2025
Гость (10:41:19 31-07-2025) Ну выпил в светлогорске с друзьями квнщиками, при его весе м... Все же люди пока не пьют. Хотя некоторым и пить не нужно дурки дураками. Люди в самолете ограничены в пространстве. Счтаю даже если с запахом алкоголя заходит нужно гнать из самолета. Почему люди (в том числе дети и женщины) должны нюхать и терпеть сенее быдло?
11:42:30 31-07-2025
такое карликовое визгливое хамло надо гнать с эстрады.
нашей стране такие артисты не нужны.
пусть в Грузию валит или в Азербайджан.
12:26:52 31-07-2025
А кто это?