Россиянка, бросившая дочь в Бангкоке, снова пропала

Работники заведения подтвердили, что Владыко попрощалась с ними перед уходом

22 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Пропавшая россиянка в Бангкоке / Фото: Shot

У находящейся в Бангкоке россиянки Эрики Владыко, бросившей свою малолетнюю дочь, предполагают серьезное помутнение рассудка, сегодня утром она снова пропала, сообщает Shot.

Как стало известно, женщина не отдает отчета своим действиям, не осознает факта оставления ребенка и проявляет агрессию к собственной матери, специально прилетевшей из России для спасения внучки. При этом, по свидетельствам очевидцев, Владыко находится в трезвом состоянии и не употребляет психоактивные вещества.

Ситуация осложняется юридическими проблемами: у женщины истекает срок действия визы, которую она не может продлить из-за своего неадекватного состояния. После восьмидневных поисков россиянка была обнаружена в одном из городских хостелов, где проживала в одиночестве.

Однако утром сегодняшнего дня она собрала вещи и покинула место проживания, направившись в неизвестном направлении. Работники заведения подтвердили, что Владыко попрощалась с ними перед уходом. В настоящее время местонахождение женщины остается неизвестным, а ее состояние вызывает серьезные опасения.