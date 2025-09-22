НОВОСТИПроисшествия

Россиянка, бросившая дочь в Бангкоке, снова пропала

Работники заведения подтвердили, что Владыко попрощалась с ними перед уходом

22 сентября 2025, 22:30, ИА Амител

Пропавшая россиянка в Бангкоке / Фото: Shot
Пропавшая россиянка в Бангкоке / Фото: Shot

У находящейся в Бангкоке россиянки Эрики Владыко, бросившей свою малолетнюю дочь, предполагают серьезное помутнение рассудка, сегодня утром она снова пропала, сообщает Shot.

Как стало известно, женщина не отдает отчета своим действиям, не осознает факта оставления ребенка и проявляет агрессию к собственной матери, специально прилетевшей из России для спасения внучки. При этом, по свидетельствам очевидцев, Владыко находится в трезвом состоянии и не употребляет психоактивные вещества.

Ситуация осложняется юридическими проблемами: у женщины истекает срок действия визы, которую она не может продлить из-за своего неадекватного состояния. После восьмидневных поисков россиянка была обнаружена в одном из городских хостелов, где проживала в одиночестве.

Однако утром сегодняшнего дня она собрала вещи и покинула место проживания, направившись в неизвестном направлении. Работники заведения подтвердили, что Владыко попрощалась с ними перед уходом. В настоящее время местонахождение женщины остается неизвестным, а ее состояние вызывает серьезные опасения.

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

23:09:45 22-09-2025

Я один глядя на фото не удивлён такими выходками?

  19 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:53:42 22-09-2025

Гость (23:09:45 22-09-2025) Я один глядя на фото не удивлён такими выходками?... Не просто так её мужик бросил

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:52:04 23-09-2025

Бешенство одного места?

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
прохожий

08:22:39 23-09-2025

мне всегда одно в таких случаях интересно, на что такие "владыки" фривольно месяцами/годами живут в Бангоках? Тут за всю жизнь в отпуск туда на недельку не можешь себе позволить съездить, а эти там сидят ни хрена не делают. Кто спонсор?

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:51:53 23-09-2025

прохожий (08:22:39 23-09-2025) мне всегда одно в таких случаях интересно, на что такие "вла... Местные спонсируют. По часам, посуточно, продляют.

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:29:19 23-09-2025

прохожий (08:22:39 23-09-2025) мне всегда одно в таких случаях интересно, на что такие "вла... Образ жизни и мысли такой - потаскушки. Каждому свое.

  3 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров