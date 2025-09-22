ИТ-профессионалы соберутся в Барнауле, чтобы обсудить трансформацию отрасли

Участников ждут пленарные сессии, дискуссии, реальные кейсы, соревнования и образовательные программы

Алтайский ИТ-форум / Фото: архив организаторов

9 октября 2025 года в Барнауле состоится ежегодный Алтайский ИТ-форум "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего". В программе этого года – яркие события и выступления интересных спикеров. Один из главных – КиберДед Андрей Масалович.

Участников ждут:

1. Пленарная сессия в формате научно-популярного стендапа.

2. Дискуссионные площадки:

практика ИТ-проектов: кейсы, внедрения, результаты;

киберустойчивость в условиях нарастающих угроз;

искусственный интеллект: мифы и реальность;

операторы связи на пороге завтрашнего дня;

курс на развитие: перспективные направления БАС;

цифровые технологии как источник вдохновения креативных индустрий.

3. Кейс-сессия "Управление ИТ-карьерой: от школьника до сеньора".

4. Соревнования:

кибер-игра для специалистов информационной безопасности Сибири;

кибербитва на платформе Positive Technologies*;

кубок "АэроДрайв";

турнир по Dota2*;

межрегиональный чемпионат "Код успеха";

соревнования по информационной безопасности CTF*.

5. Образование.

кибершкола "Твоя безопасность в Сети";

школа цифрового дизайна "Цифровые кочевники";

лаборатория идей "От яблока до стартапа".

Мероприятие пройдет 9 октября 2025 года в Алтайском государственном университете (ул. Димитрова, 66). Начало в 11:00. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Алтайский ИТ-форум / Фото: архив организаторов

*Positive Technologies ("Позитив Технолоджис"); Dota2 ("Дота2"); CTF ("СиТиЭф")

