ИТ-профессионалы соберутся в Барнауле, чтобы обсудить трансформацию отрасли
Участников ждут пленарные сессии, дискуссии, реальные кейсы, соревнования и образовательные программы
22 сентября 2025, 16:00, ИА Амител erid: 2W5zFJrKAYx
9 октября 2025 года в Барнауле состоится ежегодный Алтайский ИТ-форум "ИТ-трансформация 2025: профессионалы цифрового будущего". В программе этого года – яркие события и выступления интересных спикеров. Один из главных – КиберДед Андрей Масалович.
Участников ждут:
1. Пленарная сессия в формате научно-популярного стендапа.
2. Дискуссионные площадки:
- практика ИТ-проектов: кейсы, внедрения, результаты;
- киберустойчивость в условиях нарастающих угроз;
- искусственный интеллект: мифы и реальность;
- операторы связи на пороге завтрашнего дня;
- курс на развитие: перспективные направления БАС;
- цифровые технологии как источник вдохновения креативных индустрий.
3. Кейс-сессия "Управление ИТ-карьерой: от школьника до сеньора".
4. Соревнования:
- кибер-игра для специалистов информационной безопасности Сибири;
- кибербитва на платформе Positive Technologies*;
- кубок "АэроДрайв";
- турнир по Dota2*;
- межрегиональный чемпионат "Код успеха";
- соревнования по информационной безопасности CTF*.
5. Образование.
- кибершкола "Твоя безопасность в Сети";
- школа цифрового дизайна "Цифровые кочевники";
- лаборатория идей "От яблока до стартапа".
Мероприятие пройдет 9 октября 2025 года в Алтайском государственном университете (ул. Димитрова, 66). Начало в 11:00. Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по ссылке.
*Positive Technologies ("Позитив Технолоджис"); Dota2 ("Дота2"); CTF ("СиТиЭф")
