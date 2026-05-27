Из курток в шорты. После майских заморозков в Барнаул пришла жара
Солнечный фоторепортаж с улиц краевой столицы
27 мая 2026, 17:07, ИА Амител
Еще два дня назад барнаульцы кутались в куртки и переживали за рассаду, а теперь на улицах все больше платьев, футболок, шорт и солнцезащитных очков. Кто-то даже открыл купальный сезон на Речном вокзале. После непривычных для мая заморозков в Алтайский край пришла почти июльская погода.
В среду, 27 мая, воздух в Барнауле прогрелся до +30 градусов. По прогнозу, в четверг жара еще задержится: ожидается около +29 градусов, но уже с грозами. В пятницу в регион заглянут дожди, температура опустится примерно до +18, а в выходные станет заметно прохладнее, но без недавних ночных минусов. С 1 июня, по прогнозу, погода снова станет летней — около +23…+25 градусов днем.
Ранее amic.ru писал, что майские заморозки могут дорого обойтись садоводам. Профессор АлтГУ, доктор биологических наук Татьяна Терехина рассказала, что похолодание способно ударить по урожаю ягод, а из-за возможного дефицита цены на них летом могут вырасти.
Садоводы теперь осматривают кусты смородины, клубники и малины, а горожане — летний гардероб.
09:34:18 28-05-2026
Странная манера, куртки на ноги одевать, выглядит нелепо.