"Из троечников выходят губернаторы." Мэр Казани мотивировал первоклашек на линейке
В гимназию Ильсур Метшин привел своего внука
04 сентября 2025, 09:17, ИА Амител
Мэр Казани Ильсур Метшин во время линейки в гимназии № 19 обратился к школьникам с неожиданной "мотивирующей" речью. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Он процитировал главу Татарстана, заявив: «Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и руководители регионов».
Метшин пришел в гимназию вместе со своим внуком и пожелал ему учиться так же, как он сам в школьные годы, в основном на тройки и четверки, поскольку пятерок в его дневнике, по собственному признанию, было немного.
Градоначальник возглавляет Казань с 2005 года.
09:35:58 04-09-2025
Интеллектуальная отсталость - предмет гордости и залог успеха.
10:12:42 04-09-2025
Гость (09:35:58 04-09-2025) Интеллектуальная отсталость - предмет гордости и залог успех... Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отличник это хороший исполнитель.
10:30:20 04-09-2025
Гость (10:12:42 04-09-2025) Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отлич... Я про отличников и не говорил. В статье речь про закоренелых троечников.
15:20:24 04-09-2025
Гость (10:12:42 04-09-2025) Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отлич... Не, исполнитель как раз троечник. Не умеющий строить сложных схем, но способный порешать с братвой.
09:39:13 04-09-2025
Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, а затем снял рубаху и показал, как она будет выглядеть.
12:38:00 04-09-2025
Вспомнил анекдот (09:39:13 04-09-2025) Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, ... )))
15:34:55 04-09-2025
Вспомнил анекдот (09:39:13 04-09-2025) Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, ... Золотые купола
На груди наколоты
Только синие они
И ни крапа золота
09:44:23 04-09-2025
«Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и руководители регионов»
Это открытая дискредитация власти, как минимум. У нас троечников называли бездарями.
14:35:12 04-09-2025
Асса (09:44:23 04-09-2025) «Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и р... это правда жизни, ёу. отличники - это исполнители , а троечники - предприниматели
15:33:30 04-09-2025
Гость (14:35:12 04-09-2025) это правда жизни, ёу. отличники - это исполнители , а троечн... Кроме работяг-исполнителей и дельцов-прощелыг еще творцы есть.
09:45:08 04-09-2025
Не удивил. Что-бы быть губернатором особые знания не нужны.
10:04:16 04-09-2025
Мы каждый день убеждаемся в этом, когда очередной чиновник вроде недавно арестованного Фролова при годовом доходе в несколько миллионов рублей имеет имущества на полмиллиарда. А вот если бы он знал математику на пятерку, то знал бы, что это невозможно )))
10:04:27 04-09-2025
Мой днокласник-отличник в 90-х у брата, двоешника, грущиком работал.
10:35:09 04-09-2025
Гость (10:04:27 04-09-2025) Мой днокласник-отличник в 90-х у брата, двоешника, грущиком... Это хорошо или плохо? Я спрашиваю потому, что обычно культ достижений не в приоритете у людей, которым доступны интеллектуальные наслаждения.
10:53:29 04-09-2025
Гость (10:35:09 04-09-2025) Это хорошо или плохо? Я спрашиваю потому, что обычно культ д... Не знаю хорошо это или пложо, но брат Вовке предлагал должность управляющего.
Но Вова сказал что ему грущиком удобнее
До этого в каком то институте учёными делами занимался. Пока кафедру не прикрыли.
14:46:07 04-09-2025
Гость (10:53:29 04-09-2025) Не знаю хорошо это или пложо, но брат Вовке предлагал должн... кто такой грущик?
15:34:44 04-09-2025
Гость (14:46:07 04-09-2025) кто такой грущик?... Вовка. Написано же!
10:13:17 04-09-2025
Если из троечников выходят губернаторы, то кто тогда сидит в депутатах и правительстве?
12:05:46 04-09-2025
Гость (10:13:17 04-09-2025) Если из троечников выходят губернаторы, то кто тогда сидит в... второгодники же
11:10:58 04-09-2025
"Из троечников выходят губернаторы." - а потом их садят за коррупцию.
11:45:48 04-09-2025
1 (11:10:58 04-09-2025) "Из троечников выходят губернаторы." - а потом их садят за к... А потом им дарят пистолеты.
12:01:43 04-09-2025
Из моих одноклассников двух троечников убили практически сразу после школы, и трое троечников ещё чуть попозже померли, кто спился, кто сторчался. Хорошисты и отличники в норме, живы-здоровы.
14:36:05 04-09-2025
1 (12:01:43 04-09-2025) Из моих одноклассников двух троечников убили практически сра... зависит от года рождения так то
13:23:43 04-09-2025
В натуре, чë.
14:34:45 04-09-2025
Отличники (хорошие исполнители) потом идут устраиваться на работу к собственникам бизнеса (троечникам) - чистая правда!