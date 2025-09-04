"Из троечников выходят губернаторы." Мэр Казани мотивировал первоклашек на линейке

В гимназию Ильсур Метшин привел своего внука

04 сентября 2025, 09:17, ИА Амител

Мэр Казани Ильсур Метшин во время линейки в гимназии № 19 обратился к школьникам с неожиданной "мотивирующей" речью. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Он процитировал главу Татарстана, заявив: «Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и руководители регионов».

Метшин пришел в гимназию вместе со своим внуком и пожелал ему учиться так же, как он сам в школьные годы, в основном на тройки и четверки, поскольку пятерок в его дневнике, по собственному признанию, было немного.

Градоначальник возглавляет Казань с 2005 года.

