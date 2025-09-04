НОВОСТИОбщество

"Из троечников выходят губернаторы." Мэр Казани мотивировал первоклашек на линейке

В гимназию Ильсур Метшин привел своего внука

04 сентября 2025, 09:17, ИА Амител

Мэр Казани Ильсур Метшин во время линейки в гимназии № 19 обратился к школьникам с неожиданной "мотивирующей" речью. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Он процитировал главу Татарстана, заявив: «Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и руководители регионов».

Метшин пришел в гимназию вместе со своим внуком и пожелал ему учиться так же, как он сам в школьные годы, в основном на тройки и четверки, поскольку пятерок в его дневнике, по собственному признанию, было немного.

Градоначальник возглавляет Казань с 2005 года.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске прокуратура вмешалась в ситуацию, когда школа отказалась принять в первый класс сына участника СВО, сославшись на нехватку мест.

Школьный класс / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

Комментарии 25

Гость

09:35:58 04-09-2025

Интеллектуальная отсталость - предмет гордости и залог успеха.

Гость

10:12:42 04-09-2025

Гость (09:35:58 04-09-2025) Интеллектуальная отсталость - предмет гордости и залог успех... Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отличник это хороший исполнитель.

Гость

10:30:20 04-09-2025

Гость (10:12:42 04-09-2025) Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отлич... Я про отличников и не говорил. В статье речь про закоренелых троечников.

Гость

15:20:24 04-09-2025

Гость (10:12:42 04-09-2025) Интеллектуалы на отлично не учатся по всем предметам, отлич... Не, исполнитель как раз троечник. Не умеющий строить сложных схем, но способный порешать с братвой.

Вспомнил анекдот

09:39:13 04-09-2025

Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, а затем снял рубаху и показал, как она будет выглядеть.

Лука Т

12:38:00 04-09-2025

Вспомнил анекдот (09:39:13 04-09-2025) Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, ... )))

Мусик

15:34:55 04-09-2025

Вспомнил анекдот (09:39:13 04-09-2025) Кандидат в мэры пообещал горожанам построить новую церковь, ... Золотые купола
На груди наколоты
Только синие они
И ни крапа золота

Асса

09:44:23 04-09-2025

«Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и руководители регионов»
Это открытая дискредитация власти, как минимум. У нас троечников называли бездарями.

Гость

14:35:12 04-09-2025

Асса (09:44:23 04-09-2025) «Из отличников выходят отличники, а из троечников – мэры и р... это правда жизни, ёу. отличники - это исполнители , а троечники - предприниматели

Гость

15:33:30 04-09-2025

Гость (14:35:12 04-09-2025) это правда жизни, ёу. отличники - это исполнители , а троечн... Кроме работяг-исполнителей и дельцов-прощелыг еще творцы есть.

Гость

09:45:08 04-09-2025

Не удивил. Что-бы быть губернатором особые знания не нужны.

Гость

10:04:16 04-09-2025

Мы каждый день убеждаемся в этом, когда очередной чиновник вроде недавно арестованного Фролова при годовом доходе в несколько миллионов рублей имеет имущества на полмиллиарда. А вот если бы он знал математику на пятерку, то знал бы, что это невозможно )))

Гость

10:04:27 04-09-2025

Мой днокласник-отличник в 90-х у брата, двоешника, грущиком работал.

Гость

10:35:09 04-09-2025

Гость (10:04:27 04-09-2025) Мой днокласник-отличник в 90-х у брата, двоешника, грущиком... Это хорошо или плохо? Я спрашиваю потому, что обычно культ достижений не в приоритете у людей, которым доступны интеллектуальные наслаждения.

Гость

10:53:29 04-09-2025

Гость (10:35:09 04-09-2025) Это хорошо или плохо? Я спрашиваю потому, что обычно культ д... Не знаю хорошо это или пложо, но брат Вовке предлагал должность управляющего.
Но Вова сказал что ему грущиком удобнее
До этого в каком то институте учёными делами занимался. Пока кафедру не прикрыли.

Гость

14:46:07 04-09-2025

Гость (10:53:29 04-09-2025) Не знаю хорошо это или пложо, но брат Вовке предлагал должн... кто такой грущик?

Гость

15:34:44 04-09-2025

Гость (14:46:07 04-09-2025) кто такой грущик?... Вовка. Написано же!

Гость

10:13:17 04-09-2025

Если из троечников выходят губернаторы, то кто тогда сидит в депутатах и правительстве?

Гость

12:05:46 04-09-2025

Гость (10:13:17 04-09-2025) Если из троечников выходят губернаторы, то кто тогда сидит в... второгодники же

1

11:10:58 04-09-2025

"Из троечников выходят губернаторы." - а потом их садят за коррупцию.

Гость

11:45:48 04-09-2025

1 (11:10:58 04-09-2025) "Из троечников выходят губернаторы." - а потом их садят за к... А потом им дарят пистолеты.

1

12:01:43 04-09-2025

Из моих одноклассников двух троечников убили практически сразу после школы, и трое троечников ещё чуть попозже померли, кто спился, кто сторчался. Хорошисты и отличники в норме, живы-здоровы.

Гость

14:36:05 04-09-2025

1 (12:01:43 04-09-2025) Из моих одноклассников двух троечников убили практически сра... зависит от года рождения так то

Братва не даст соврать

13:23:43 04-09-2025

В натуре, чë.

Гость

14:34:45 04-09-2025

Отличники (хорошие исполнители) потом идут устраиваться на работу к собственникам бизнеса (троечникам) - чистая правда!

