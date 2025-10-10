Из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе Барнаула отключили отопление и воду

Подача ресурсов будет восстановлена к 22:00 10 октября

10 октября 2025, 15:30, ИА Амител

Кран на кухне / Фото: создано с помощью нейросети DALLE-E / amic.ru

Днем 10 октября в Ленинском районе Барнаула было ограничено теплоснабжение и подача горячей воды на 34 объектах. Причиной послужило повреждение на магистральном трубопроводе диаметром 300 мм, обнаруженное энергетиками, сообщает СГК.

В перечень адресов, где временно отсутствуют коммунальные ресурсы, вошли жилые дома по улицам: Монтажников, Кавалерийская, Веры Кащеевой, Гущина и Космонавтов.

Специалисты приступили к работам по устранению повреждения на теплосети.

По предварительной информации, подача ресурсов будет восстановлена к 22:00 10 октября. На данный момент ремонтные работы продолжаются в штатном режиме.