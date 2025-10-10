В Барнауле улицу Чкалова перекрыли из-за коммунальной аварии

Специалисты ремонтируют водопровод

10 октября 2025, 12:30, ИА Амител

Дорожный знак "Проезд запрещен" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле улицу Чкалова временно перекрыли из-за коммунальной аварии. Об этом сообщает "Росводоканал Барнаул".

Проезд закрыт на участке от переулка Геблера до проспекта Социалистического.

«Движение ограничено на период устранения повреждения водопровода диаметром 400 мм по адресу пр. Социалистический, 61», – сказано в публикации.

Как отметили в пресс-службе городского водоканала, воду на время ремонта не отключали. По предварительным данным, все неполадки устранят к 20:30.