Из-за массовых отравлений в Дагестане закрыли больше ста точек общепита
Без нарушений в регионе работает только 20% заведений
13 ноября 2025, 15:30, ИА Амител
В Дагестане в течение трех дней приостановили деятельность более сотни заведений кавказской кухни, включая хинкальные, шаурмичные и шашлычные. Из-за многочисленных случаев отравлений и несоблюдения санитарных норм отдыхающие лишились доступа примерно к 80% точек, предлагающих блюда национальной кухни.
По информации Mash, лишь 20% предприятий общественного питания функционируют в соответствии с правилами, 93 кафе получили предостережения, и не менее сотни были закрыты. Непрерывные проверки различных контролирующих органов парализовали ресторанный бизнес в регионе.
Жители выражают недовольство шумом вентиляционных систем и неприятными запахами, поскольку в основном кафе размещаются на первых этажах жилых зданий. И местные жители, и приезжие часто становятся жертвами пищевых отравлений, после чего обращаются в Роспотребнадзор.
Так может нужно провести расследование, и выявить что-то общее, например поставщика соуса, специй, или лаваша, так как могут травить крыс и мышей, чтоб не ели муку, и яд попал в пищу. В Индии вообще антисанитария всюду, а травят я только в "элитных" ресторанах, и в основном просрочеными морепродуктами и дорогущими соусами, ведь выкидывать их это большущее убытки...