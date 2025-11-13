Из-за массовых отравлений в Дагестане закрыли больше ста точек общепита

Без нарушений в регионе работает только 20% заведений

13 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Уставший работник кафе / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Дагестане в течение трех дней приостановили деятельность более сотни заведений кавказской кухни, включая хинкальные, шаурмичные и шашлычные. Из-за многочисленных случаев отравлений и несоблюдения санитарных норм отдыхающие лишились доступа примерно к 80% точек, предлагающих блюда национальной кухни.

По информации Mash, лишь 20% предприятий общественного питания функционируют в соответствии с правилами, 93 кафе получили предостережения, и не менее сотни были закрыты. Непрерывные проверки различных контролирующих органов парализовали ресторанный бизнес в регионе.

Жители выражают недовольство шумом вентиляционных систем и неприятными запахами, поскольку в основном кафе размещаются на первых этажах жилых зданий. И местные жители, и приезжие часто становятся жертвами пищевых отравлений, после чего обращаются в Роспотребнадзор.