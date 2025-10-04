Из-за теплой осени на Алтае продолжается высокая активность клещей

Всего с марта этого года от укусов паразитов пострадало более 800 жителей региона

04 октября 2025, 14:10, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

За прошедшую неделю в Алтайском крае зафиксировано 120 обращений по поводу укусов клещей, информирует региональное отделение Роспотребнадзора.

С начала эпидемиологического сезона, стартовавшего 21 марта, зарегистрировано 8434 случая укусов клещами среди населения края, включая 2549 жителей города Барнаула.

По состоянию на 3 октября, у 316 человек имеются признаки, указывающие на сибирский клещевой тиф, в том числе у 46 несовершеннолетних. Также зафиксировано 45 случаев с подозрением на клещевой энцефалит (два ребенка) и 77 случаев – на клещевой боррелиоз (среди них девять детей в возрасте до 14 лет).

Анализы в лаборатории показали, что 18,3% клещей, снятых с пострадавших, содержали возбудителя боррелиоза, а в 7% случаев был обнаружен вирус энцефалита. Всем подвергшимся укусам назначена профилактическая терапия.