НОВОСТИПроисшествия

Из-за теплой осени на Алтае продолжается высокая активность клещей

Всего с марта этого года от укусов паразитов пострадало более 800 жителей региона

04 октября 2025, 14:10, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

За прошедшую неделю в Алтайском крае зафиксировано 120 обращений по поводу укусов клещей, информирует региональное отделение Роспотребнадзора.

С начала эпидемиологического сезона, стартовавшего 21 марта, зарегистрировано 8434 случая укусов клещами среди населения края, включая 2549 жителей города Барнаула.

По состоянию на 3 октября, у 316 человек имеются признаки, указывающие на сибирский клещевой тиф, в том числе у 46 несовершеннолетних. Также зафиксировано 45 случаев с подозрением на клещевой энцефалит (два ребенка) и 77 случаев – на клещевой боррелиоз (среди них девять детей в возрасте до 14 лет).

Анализы в лаборатории показали, что 18,3% клещей, снятых с пострадавших, содержали возбудителя боррелиоза, а в 7% случаев был обнаружен вирус энцефалита. Всем подвергшимся укусам назначена профилактическая терапия.

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

На Алтае зафиксировано более 300 случаев заражения сибирским клещевым тифом

Активность клещей сохранится до конца сентября, а при теплой осени – и в октябре
НОВОСТИОбщество

Комментарии 3

Avatar Picture
Элен без ребят

14:15:48 04-10-2025

4 октября снег идёт, ничосе теплынь 🤦

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

14:41:14 04-10-2025

Им отопление дали - и вот результат!!
Отрубить срочно!!!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:12:01 04-10-2025

Теплая осень? Вы серьезно?

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров