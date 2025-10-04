Из-за теплой осени на Алтае продолжается высокая активность клещей
Всего с марта этого года от укусов паразитов пострадало более 800 жителей региона
04 октября 2025, 14:10, ИА Амител
За прошедшую неделю в Алтайском крае зафиксировано 120 обращений по поводу укусов клещей, информирует региональное отделение Роспотребнадзора.
С начала эпидемиологического сезона, стартовавшего 21 марта, зарегистрировано 8434 случая укусов клещами среди населения края, включая 2549 жителей города Барнаула.
По состоянию на 3 октября, у 316 человек имеются признаки, указывающие на сибирский клещевой тиф, в том числе у 46 несовершеннолетних. Также зафиксировано 45 случаев с подозрением на клещевой энцефалит (два ребенка) и 77 случаев – на клещевой боррелиоз (среди них девять детей в возрасте до 14 лет).
Анализы в лаборатории показали, что 18,3% клещей, снятых с пострадавших, содержали возбудителя боррелиоза, а в 7% случаев был обнаружен вирус энцефалита. Всем подвергшимся укусам назначена профилактическая терапия.
14:15:48 04-10-2025
4 октября снег идёт, ничосе теплынь 🤦
14:41:14 04-10-2025
Им отопление дали - и вот результат!!
Отрубить срочно!!!
18:12:01 04-10-2025
Теплая осень? Вы серьезно?