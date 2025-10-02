Ижевский застройщик обманул пять семей на 30 млн рублей

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО

02 октября 2025, 23:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Ижевске задержан руководитель строительной компании, подозреваемый в масштабном мошенничестве. По данным МВД по Удмуртии, 47-летний бизнесмен похитил более 30 миллионов рублей у пяти семей в период с 2023 по 2024 год, сообщает udm-info.

Схема обмана была стандартной: застройщик заключал с клиентами договоры на строительство домов, получал первоначальный взнос наличными и начинал работы. Однако как только жертвы перечисляли остаток суммы, строительство полностью прекращалось.

В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Правоохранительные органы проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям. Недобросовестному застройщику грозит до десяти лет лишения свободы по статье о мошенничестве.