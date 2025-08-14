Известный учитель подверг критике идею отменить домашние задания в школах
Педагог заявил amic.ru, что "домашка" должна сохраниться, но ее нужно сделать умеренной и адекватной
14 августа 2025, 12:15, ИА Амител
Домашние задания должны обязательно сохраниться для школьников, они помогают усвоить материал вне школы, однако подход к ним должен быть коренным образом изменен, заявил amic.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену домашних заданий в школах, объяснив свое предложение загруженностью учеников. По его словам, большинство депутатов ГД считают, что школьники перегружены: в среднем за учебой они проводят по восемь-десять часов в день. В сентябре депутаты вернутся к обсуждению вопроса слишком высокой нагрузки на школьников для выработки конкретных предложений, с которыми они обратятся в правительство.Александр Снегуров отметил, что домашние задания должны обязательно существовать.
«Это закрепление, укоренение, освоение материала во внеклассной среде. Это очень важное обстоятельство, поскольку дома материал усваивается, структурируется иначе», – пояснил собеседник.
При этом домашние задания должны быть посильны, умеренны, не наукообразны, поэтому подход к ним нужно менять, убежден эксперт:
«Но в таком случае нам нужно начинать с пересмотра программ и учебников, где мы видим крайне сложные изложения по многим предметам, неподъемные темы. А сегодня при составлении учебников толком не проведена методологическая, методическая и дидактическая работа. В результате получаются домашние задания занудные, вызывающие стрессы или желание просто не выполнять их, или выполнять с большим скрипом с привлечением родственников, соседей и репетиторов».
Кроме того, домашние задания должны носить творческий характер, продолжает Александр Снегуров:
«Разве в рамках урока можно выучить стихотворение? Большинству учеников требуется учить иногда стих час или более, а стихов нельзя не учить. Никак в рамках урока невозможно в полной мере выполнить рисунок, сконструировать модель, выполнить другие творческие задачи».
Кроме того, материал по точным наукам требует закрепления решением двух-трех задач, тем более что рамках урока преподаватель может проверить усвоение темы всего лишь у нескольких учащихся, рассказывает собеседник.
«Обучение в школе – это все-таки труд с небольшими вкраплениями отдыха. У ребенка дома должны разумно сочетаться отдых и подготовка к занятиям. Не будем забывать, что многие дети ходят еще в спортшколы, кружки, секции, занимаются волонтерской деятельностью. Поэтому в школьных домашних заданиях должны присутствовать умеренность и адекватность», – подытожил заслуженный учитель РФ.
Коренным образом нужно менять подход не к домашнему заданию, а к креативным новаторам. Чтобы не было еженедельных домашних заданий к занятиям по музыке с оформлением докладов и рефератов. Чтобы навыки иностранного языка не тянули и не оценивали по уровню спецшкол и т.д.
Тогда будет оставаться время у детей дома на русский с литературой и на математику с физикой, а домашка по обществу и природе будут проходить как интересное чтиво
Гость (13:24:20 14-08-2025) Коренным образом нужно менять подход не к домашнему заданию,... Очень точно! В школе №40 учитель музыки детей с 1 по 7 класс каждый урок заставляет дома песню писать на пару-тройку листов, выучить ее и рассказать как стих, а еще к каждой!! рисовать рисунок и если ей покажется, что рисунок "без души", то и оценку снизит. А по Обществу задает задание из учебника с ооочень устаревшими данными и все ответы письменно, это тоже на 3-5 листов, за этот ответ не выше тройки, а если ребенок болеет и не может ответить устно, то тоже 3 и плевать ей на всех, при том, я сама много лет готовила детей к ОГЭи ЕГЭ по Обществу, могу точно сказать - сама эта учитель предмет знает на твердую 2. Учитель географии - все на дом, а потом какие-то идиотские контрольные, в которых хоть один вопрос, да не рассматривался, т.е. по ее мнению ребенок должен выучить параграф, заполнить карты и еще поискать, поучить доп.информацию, только какую - секрет! И там сейчас коллектив на 70% вот таких одаренностей, а когда-то была прекрасная школа с высоким уровнем поступления на бюджет и безо всяких репетиторов хватало знаний((( Пока такие педагоги определяют что задать на дом детям, последние будут сидеть по 5-8 часов за уроками или скатываться по оценкам.
Гость (14:16:51 14-08-2025) Очень точно! В школе №40 учитель музыки детей с 1 по 7 класс... ну бросайте эту дурную школу, чего мучаетесь
Гость (14:16:51 14-08-2025) Очень точно! В школе №40 учитель музыки детей с 1 по 7 класс... когда- то, 40я школа была отстойником, куда сплавляли из других школ всех, кому кроме справки ничего не светило, а в 40й школе они успешно получали аттестаты, да...
Дело в том что в Советское время педагоги в связке с психологами, педиатрами, врачами, физиологами и учёными, уже давно всё изучили и вывели как лучше обучать людей, детей в частности!...
Не нужно придумывать ни чего нового. Нужно просто взять все давно разработанное и дающее настоящий результат.
Другой разговор - какое население нужно сегодняшним правителям!?
Там же Греф сказал - нельзя допустить что бы люди становились умнее, тогда они не смогут нами управлять...!
Гость (14:11:52 14-08-2025) Дело в том что в Советское время педагоги в связке с психоло... и в Барнауле есть сейчас такие школы, места нужно знать
Надо прежде всего сократить объмы заданий, да и вообще по таким предметам, как история зарубежных стран, обществоведение и т.п. Ну скажите, зачем в пятом или шестом классе заставляют конспектировать 7-8 листов по истории Англии, где среди прочих вопросов , какая посуда использовалась англами в 12...каком-то году. это интересно историкам. деятелям общепита.но никак не 5-6 классникам. да и мне, старому, не обязательно знать.и помнить.Если захочу, в интернете посмотрю или в Советской или Российской энциклопедии.Совершенно не нужно давать всем подряд столько математики.Извините, ну,зачем будущему медику, историку, литератору и им подобным знать и решать задачи по стереометрии с применением тригонометрии.Или давать начала дифференциального и интегрального исчислений. Не хватало, чтоб будущим гуманитариям начали давать элементы тензорного анализа или решения дифференциальных или интегральных уравнений. А исключение домашних заданий - это есть продолжение политики Грефа, который сказал, что не надо давать много грамоты простым людям,так как грамотными людьми труднее манипулировать. Если не делать домашку,не повторять сразу новый материал, то материал будет забываться, наши дети и внуки превратятся в тех, о ком мечтает Греф и что попытался сделать бывший министр образования Фурсенко,кажется,который говорил, что советская школа была направлена на воспитание человека -созидателя, а школа должна быть направлена на воспитание человека потребителя.
В школе учитель выдаёт информации в течении 40-45 минут, а домашнее задание задаёт, которое иной раз вместе с ребёнком и за полтора часа не осилить! И так по всем предметам, а приготовить надо в средней школе минипум 4- 5 предмета к следующему дню( если повезло, но может быть и больше). У меня иногда складывается впечатления, что всю работу и информацию которая должна в школе быть, учителя перекладывают на домашние задания, ну то есть на самих детей и родителей. Почему в школе на учёбу ребёнка меньше времени закладывает я, чем на домашние задания?
Гость (15:30:40 14-08-2025) В школе учитель выдаёт информации в течении 40-45 минут, а д... в нормальную школу идите где в классе не 35 человек, я вот вообще ни разу никакие уроки не учила за 8 лет. Это не задача родителей
Гость (20:00:32 14-08-2025) я вот вообще ни разу никакие уроки не учила за 8 лет.Коррекционная школа не всем показана. Вот вам повезло.
Гость (20:00:32 14-08-2025) я вот вообще ни разу никакие уроки не учил......за детей!
Их домашка им дается для развития, именно для получения навыков самостоятельной работы. И даже сайт ГДЗ при правильном его использовании приносит только пользу.
Жаль, что большинство родителей видят в школе только аттестат
Угробили лучшее в мире образование,сделали из него чёрти что.Как и во всём остальном.И какого прогресса мы ждём?Такое впечатление,что все эти так называемые реформы и были направлены на этот результат.
Афиноген (16:08:11 14-08-2025) Угробили лучшее в мире образование,сделали из него чёрти что... есть школы где сохранено классическое СССР образование, по примеру которого почти вся европа работает. дада, и Барнауле есть такие школы
Гость (20:01:45 14-08-2025) есть школы где сохранено классическое СССР образование, по п... Это какие школы?
Мой ребёнок давно в школу только для получения домашнего задания ходит. И ещё конечно для кучи контрольных, самостоятельный, проверочных, срезов знаний за пять минут по истории, географии итд итп
Процесс обучения и полученя знаний давно плавно перенёсся в домашние задания. Особенно умиляют домашние задания типа самостоятельного изучения параграфа по тому или иному предмету. Ну прямо милота и красота. Я понимаю, что у учителей маленькие зарплаты, да и детки в большинстве своём не подарки, но с домашними заданиями реально просто ужас! Нагрузка после школы явно превышает нагрузку в школе. С ужасом ожидаем всей семьёй начало нового учебного года. P. S. Я при таком раскладе вообще против домашнего задания.
Гость (17:49:33 14-08-2025) Мой ребёнок давно в школу только для получения домашнего зад... это ваша школа такая где в классе более 35 человек. как в таком окружении учиться -совершенно неясно. Адский ад, воспитание подчиненного работяги - да. Но такие и нужны очень при капиталистическом строе
Домашка нужна, потому что в вузах почти всё на самостоятельном изучении. А если эти навыки из школы, то просто замечательно во всех смыслах. А объемы - это к профильным ведомствам...
Элен без ребят (09:20:06 15-08-2025) когда- то, 40я школа была отстойником, куда сплавляли из дру... Гость! Глупости не городи!Да,нас из 25 школы в 1957 году в год открытия 40-й школы " сплавили" во вновь открытую, как один из самых плохих классов. Но учителя 40-й школы во главе с директором Иннокентием Николаевичем Креслиным сделали из нас очень хороший класс, дружный, до сих пор общаемся, хотя закончили школу в 1961 году. 85 % выпускников получили высшее образование.Остальные получили среднее специальное образование. Все сталидостойными людьми.Так что не катите "бочку" на школу и учитетлей.Самому надо было лучше учитться, а не валять.