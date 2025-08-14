Известный учитель подверг критике идею отменить домашние задания в школах

Педагог заявил amic.ru, что "домашка" должна сохраниться, но ее нужно сделать умеренной и адекватной

Домашние задания должны обязательно сохраниться для школьников, они помогают усвоить материал вне школы, однако подход к ним должен быть коренным образом изменен, заявил amic.ru заслуженный учитель России Александр Снегуров.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил за отмену домашних заданий в школах, объяснив свое предложение загруженностью учеников. По его словам, большинство депутатов ГД считают, что школьники перегружены: в среднем за учебой они проводят по восемь-десять часов в день. В сентябре депутаты вернутся к обсуждению вопроса слишком высокой нагрузки на школьников для выработки конкретных предложений, с которыми они обратятся в правительство.Александр Снегуров отметил, что домашние задания должны обязательно существовать.

«Это закрепление, укоренение, освоение материала во внеклассной среде. Это очень важное обстоятельство, поскольку дома материал усваивается, структурируется иначе», – пояснил собеседник.

При этом домашние задания должны быть посильны, умеренны, не наукообразны, поэтому подход к ним нужно менять, убежден эксперт:

«Но в таком случае нам нужно начинать с пересмотра программ и учебников, где мы видим крайне сложные изложения по многим предметам, неподъемные темы. А сегодня при составлении учебников толком не проведена методологическая, методическая и дидактическая работа. В результате получаются домашние задания занудные, вызывающие стрессы или желание просто не выполнять их, или выполнять с большим скрипом с привлечением родственников, соседей и репетиторов».

Кроме того, домашние задания должны носить творческий характер, продолжает Александр Снегуров:

«Разве в рамках урока можно выучить стихотворение? Большинству учеников требуется учить иногда стих час или более, а стихов нельзя не учить. Никак в рамках урока невозможно в полной мере выполнить рисунок, сконструировать модель, выполнить другие творческие задачи».

Кроме того, материал по точным наукам требует закрепления решением двух-трех задач, тем более что рамках урока преподаватель может проверить усвоение темы всего лишь у нескольких учащихся, рассказывает собеседник.