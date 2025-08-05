Эксперт высказал опасения о желании президента снизить нагрузку на преподавателей
Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что избавлять педагогов от волокиты могут поручить тем, кто ее создает
Президентское распоряжение о мерах по снижению административной нагрузки на школьных преподавателей можно только приветствовать, однако вызывает опасение, что выполнять его будут те, кто еще недавно эту нагрузку наращивал, заявил amic.ru председатель независимого профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.
Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отдал распоряжение правительству РФ представить предложения по снижению административной нагрузки на учителей, написала "Парламентская газета". Глава государства поручил представить предложения по снижению административной нагрузки на педагогических работников, включая анализ форм отчетности и регламентов, с привлечением к обсуждению этого вопроса и педагогического сообщества.Как отметил Дмитрий Казаков, "хорошо, что президент, правительство обратили внимание на положение школьных преподавателей".
«Однако уже не первый раз издаются распоряжения, приказы, появляются письма о сокращении такой нагрузки, но ничего не меняется. Ведь все это адресовано прежде всего чиновникам, которые эти проблемы создают», – поделился опасениями собеседник.
Он заметил, что указанные распоряжения будут выполнять, видимо, сотрудники Министерства просвещения, что является тупиковым вариантом:
«Именно это ведомство подчас и создает трудности, организует непонятные реформы, фонтанирует непродуманными инициативами. Все это ложится на плечи учителей, увеличивая им бюрократическую нагрузку».
В настоящее время для преподавателей представляют сложности бесчисленное количество всяких акций, конкурсов, поступающих в учебные заведения от управлений по образованию, аккумулирующих практически все распоряжения исполнительной власти:
«Управления следят, чтобы учителя исполняли весь этот вал работы, отнимающий немалое время, – отчеты, написание программ, участие в акциях и так далее. Это следует прекратить – преподаватели должны сами выбирать, в чем им участвовать».
По словам Казакова, многое в образовательном процессе зависит сегодня от руководителя заведения:
«Директор школы зависит от управления, выполняет все его предписания, заботится об этом. Хотя в реальности он должен прежде всего думать об учителях, их заботах и нуждах. Нужно подумать, чтобы директор был независимым лицом, которого бы избрал трудовой коллектив. Тогда атмосфера в школе будет меняться на рабочую, творческую, а не бюрократическую».
В целом в системе образования необходимы глубокие перемены, убежден собеседник.
«Бесконечные аттестации, отчетности, бумажная работа создают дополнительные трудности для преподавателей. Нужно менять систему, которая бы слушала прежде всего наставников, а не чиновников разных уровней. При которой учителя будут субъектами, создающими образовательную политику в стране», – заключил руководитель профсоюза "Учитель".
09:34:29 05-08-2025
"снизить административную ... на преподавателей" - нагрузку пропустили :)
09:39:40 05-08-2025
Педагогов давно закнокали. Этот Комитет по образованию исполняет только карательные функции по отношению к руководящему персоналу школ и дет садиков. Ну, если охранник смог уволить директора школы, которого уважали АБСОЛЮТНО ВСЕ. О чём речь,друзья мои???
11:08:50 05-08-2025
Гость (09:39:40 05-08-2025) Педагогов давно закнокали. Этот Комитет по образованию испол...
А у Муля учитель хороший был, способный только увольнять и карать!
10:24:52 05-08-2025
Кто создал Вертикаль власти?
10:58:27 05-08-2025
Гость (10:24:52 05-08-2025) Кто создал Вертикаль власти?...
Вы знаете ответ на вопрос
23:30:08 05-08-2025
Гость (10:58:27 05-08-2025) Вы знаете ответ на вопрос... Этого не может быть.
10:31:45 05-08-2025
на картинке, сгенерированной ИИ и размещенной в начале статьи, у кресла девочки на первой парте человеческая рука :))))
11:11:55 05-08-2025
А что за конченая хренотень нарисована на школьной доске? Почему доска висит слева, а не по центру? Что за плакаты напротив детей? Почему свет от солца бьёт детям в глаза? Планировка кабинета - Ад. Это школа или дурдом?
13:02:58 05-08-2025
Гость (11:11:55 05-08-2025) А что за конченая хренотень нарисована на школьной доске? По... Это о чем ?
01:28:37 06-08-2025
Попробуйте установить размер заработной платы 100000₽ за ставку (18 часов). Никакой административной нагрузки НЕТ. Проблема УНИЗИТЕЛЬНО низкой заработной платы ЕСТЬ.