Эксперт высказал опасения о желании президента снизить нагрузку на преподавателей

Глава профсоюза "Учитель" заявил amic.ru, что избавлять педагогов от волокиты могут поручить тем, кто ее создает

05 августа 2025, 09:30, ИА Амител

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Президентское распоряжение о мерах по снижению административной нагрузки на школьных преподавателей можно только приветствовать, однако вызывает опасение, что выполнять его будут те, кто еще недавно эту нагрузку наращивал, заявил amic.ru председатель независимого профсоюза "Учитель" Дмитрий Казаков.

Ранее президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам отдал распоряжение правительству РФ представить предложения по снижению административной нагрузки на учителей, написала "Парламентская газета". Глава государства поручил представить предложения по снижению административной нагрузки на педагогических работников, включая анализ форм отчетности и регламентов, с привлечением к обсуждению этого вопроса и педагогического сообщества.Как отметил Дмитрий Казаков, "хорошо, что президент, правительство обратили внимание на положение школьных преподавателей".

«Однако уже не первый раз издаются распоряжения, приказы, появляются письма о сокращении такой нагрузки, но ничего не меняется. Ведь все это адресовано прежде всего чиновникам, которые эти проблемы создают», – поделился опасениями собеседник.

Он заметил, что указанные распоряжения будут выполнять, видимо, сотрудники Министерства просвещения, что является тупиковым вариантом:

«Именно это ведомство подчас и создает трудности, организует непонятные реформы, фонтанирует непродуманными инициативами. Все это ложится на плечи учителей, увеличивая им бюрократическую нагрузку».

В настоящее время для преподавателей представляют сложности бесчисленное количество всяких акций, конкурсов, поступающих в учебные заведения от управлений по образованию, аккумулирующих практически все распоряжения исполнительной власти:

«Управления следят, чтобы учителя исполняли весь этот вал работы, отнимающий немалое время, – отчеты, написание программ, участие в акциях и так далее. Это следует прекратить – преподаватели должны сами выбирать, в чем им участвовать».

По словам Казакова, многое в образовательном процессе зависит сегодня от руководителя заведения:

«Директор школы зависит от управления, выполняет все его предписания, заботится об этом. Хотя в реальности он должен прежде всего думать об учителях, их заботах и нуждах. Нужно подумать, чтобы директор был независимым лицом, которого бы избрал трудовой коллектив. Тогда атмосфера в школе будет меняться на рабочую, творческую, а не бюрократическую».

В целом в системе образования необходимы глубокие перемены, убежден собеседник.