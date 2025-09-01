К 2030 году в России отремонтируют и построят сотни школ и детских садов

С 2022 года в регионах в рамках народной программы "Единой России" отремонтировали уже 5602 школьных здания

01 сентября 2025, 17:00, ИА Амител

Всероссийский штаб / Фото: "Единая Россия", ER.RU

"Единая Россия" и Министерство просвещения РФ совместно реализуют программу капремонта школ по поручению президента Владимира Путина. Промежуточные итоги масштабной модернизации образовательной инфраструктуры подвели на Всероссийском штабе, сообщает сайт ER.ru.

С 2022 года в регионах отремонтировали уже 5602 здания школ, еще 580 введут в эксплуатацию до конца декабря 2025-го. Проект входит в народную программу ЕР, партия контролирует ход работ – от первого этапа до приемки объекта.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов», – отметил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.

Действие программы продлили до 2030 года. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, за этот период построят еще 150 общеобразовательных и 12 передовых школ, а также 100 детсадов. Часть объектов планируют сдать раньше намеченного срока.

«Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году», – уточнил министр просвещения Сергей Кравцов.

И добавил, что с этого года дополнительные средства будут выделять на ремонт спортивных сооружений и отдельно стоящих санузлов. Это позволит комплексно модернизировать не только школы, но и объекты на прилегающих территориях.

Еще одно нововведение 2025 года – распространение программы на учреждения дошкольного образования и СПО. К сентябрю отремонтировали около 60 таких объектов, а в целом до конца года обновят здания 143 детсадов и 78 колледжей.

Реализацию проекта по модернизации образовательной инфраструктуры можно считать наглядным примером эффективного взаимодействия между правительством, партией и гражданским обществом, считает директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.

«Важно, что контроль на всех этапах осуществляется не только сверху, но и с непосредственным участием родителей и педагогов, через механизмы народной программы и общественных штабов. Это обеспечивает адресность и качество работ», – прокомментировал эксперт.