К 2030 году в России отремонтируют и построят сотни школ и детских садов
С 2022 года в регионах в рамках народной программы "Единой России" отремонтировали уже 5602 школьных здания
01 сентября 2025, 17:00, ИА Амител
"Единая Россия" и Министерство просвещения РФ совместно реализуют программу капремонта школ по поручению президента Владимира Путина. Промежуточные итоги масштабной модернизации образовательной инфраструктуры подвели на Всероссийском штабе, сообщает сайт ER.ru.
С 2022 года в регионах отремонтировали уже 5602 здания школ, еще 580 введут в эксплуатацию до конца декабря 2025-го. Проект входит в народную программу ЕР, партия контролирует ход работ – от первого этапа до приемки объекта.
«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, работа с Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября. В чистых, светлых классах у детей растет интерес к учебе, науке, творчеству. В залах и на площадках с современным оснащением они охотнее занимаются спортом. В комфортных условиях иначе работается учителям. И сами школы становятся точками роста для сел, поселков и городов», – отметил секретарь Генсовета "Единой России" Владимир Якушев.
Действие программы продлили до 2030 года. Как сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, за этот период построят еще 150 общеобразовательных и 12 передовых школ, а также 100 детсадов. Часть объектов планируют сдать раньше намеченного срока.
«Уже в этом году Минпросвещения с регионами приступит к строительству 64 школ, 57 детских садов и пяти передовых школ. Эти объекты введут в 2027 году», – уточнил министр просвещения Сергей Кравцов.
И добавил, что с этого года дополнительные средства будут выделять на ремонт спортивных сооружений и отдельно стоящих санузлов. Это позволит комплексно модернизировать не только школы, но и объекты на прилегающих территориях.
Еще одно нововведение 2025 года – распространение программы на учреждения дошкольного образования и СПО. К сентябрю отремонтировали около 60 таких объектов, а в целом до конца года обновят здания 143 детсадов и 78 колледжей.
Реализацию проекта по модернизации образовательной инфраструктуры можно считать наглядным примером эффективного взаимодействия между правительством, партией и гражданским обществом, считает директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов.
«Важно, что контроль на всех этапах осуществляется не только сверху, но и с непосредственным участием родителей и педагогов, через механизмы народной программы и общественных штабов. Это обеспечивает адресность и качество работ», – прокомментировал эксперт.
17:11:40 01-09-2025
Баю баю-шки баю, не ложиться на краю, а то серенький волчек
17:26:32 01-09-2025
А в контошино построят?
18:04:00 01-09-2025
Как понять "строят по народной программе "Единой России"? Бюджетными деньгами распоряжается правительство, а не "Единая Россия. Может они считают деньги налогоплательщиков своими и распоряжаются по своему усмотрению?
19:01:20 01-09-2025
"К 1980-му году мы будем жить при коммунизме!"
"К 2000-му году каждая советская семья будет иметь по квартире!"
Ну, и так далее...
😁
21:22:19 01-09-2025
Кхм... (19:01:20 01-09-2025) "К 1980-му году мы будем жить при коммунизме!""К 200...
"К 2014 году Роосия обгонит Португалию по уровню ВВП на душу населения" (с) кто-то 😆
"Казахстан обогнал Россию по ВВП на душу населения" 14 августа 2025
22:54:11 01-09-2025
Кхм... (19:01:20 01-09-2025) "К 1980-му году мы будем жить при коммунизме!""К 200... Мы будем жить. Не вы, а мы.
11:28:35 02-09-2025
Сначала позакрывали школы в селах, оптимизировали. А теперь спохватились, что это оказывпется(!) точки роста. Кстати до сих пор закрывают, месяц назад новость читала, где-то на Кольском полуострове малокомплектную школу закрыли, какие-то программы по патриотическому воспитанию и кружковой работе там не выполняются. Детей предложили отправить за 200 км в интернат. Дети в том селе есть. Были...
15:15:25 02-09-2025
Для кого построят эти сотни школ? Рождаемость увеличилась? или для мигрантов и их учителей,.. Заодно минареты постройте.