К Земле приближается огромный астероид размером более 50 метров

По размерам он напоминает пассажирский самолет

15 августа 2025, 20:30, ИА Амител

Опасный астероид / Фото: скриншот из видео лаборатории солнечной астрономии XRAS

В ближайшие дни в относительной близости от нашей планеты пролетит потенциально опасный астероид 2025 PM. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, космическое тело диаметром около 50 метров максимально сблизится с Землей в воскресенье, 17 августа, в 12:03 по московскому времени.

Небесный объект пройдет на расстоянии примерно одного лунного диаметра от Земли, что составляет около 1 миллиона километров (654 тысячи миль). В NASA подтвердили траекторию полета астероида, отметив, что хотя он классифицируется как потенциально опасный, вероятность его столкновения с нашей планетой крайне мала.

Специалисты подчеркивают, что подобные сближения астрономы наблюдают регулярно – это часть естественных космических процессов. Однако каждый такой случай тщательно изучается, чтобы лучше понимать природу и поведение околоземных объектов.