НОВОСТИОбщество

К Земле приближается огромный астероид размером более 50 метров

По размерам он напоминает пассажирский самолет

15 августа 2025, 20:30, ИА Амител

Опасный астероид / Фото: скриншот из видео лаборатории солнечной астрономии XRAS
Опасный астероид / Фото: скриншот из видео лаборатории солнечной астрономии XRAS

В ближайшие дни в относительной близости от нашей планеты пролетит потенциально опасный астероид 2025 PM. Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, космическое тело диаметром около 50 метров максимально сблизится с Землей в воскресенье, 17 августа, в 12:03 по московскому времени.

Небесный объект пройдет на расстоянии примерно одного лунного диаметра от Земли, что составляет около 1 миллиона километров (654 тысячи миль). В NASA подтвердили траекторию полета астероида, отметив, что хотя он классифицируется как потенциально опасный, вероятность его столкновения с нашей планетой крайне мала.

Специалисты подчеркивают, что подобные сближения астрономы наблюдают регулярно – это часть естественных космических процессов. Однако каждый такой случай тщательно изучается, чтобы лучше понимать природу и поведение околоземных объектов.

космос

Комментарии 7

Avatar Picture
Гость

20:38:34 15-08-2025

Волков бояться в лесу не срать...

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:59:26 15-08-2025

то ж на Аляску?

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:18:41 15-08-2025

И в этот раз нам не повезёт увидеть, чем всё это кончится

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

01:25:53 16-08-2025

Звоните Брюсу Уиллису

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

23:43:29 16-08-2025

Гость (01:25:53 16-08-2025) Звоните Брюсу Уиллису... вот тоже вспомнила )))

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:00:38 16-08-2025

А что такое лунный диаметр? Диаметр Луны? Миллион километров?

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:01:00 16-08-2025

На Москву!

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей

Народный знак качества

Все новости

Новости партнеров