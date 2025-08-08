"Как могу помочь?" Участник СВО стал кандидатом от ЛДПР на выборах в Славгороде

"Я много видел на СВО, освобождал и строил, проблем особых тут не вижу, тем более рядом работящие люди и у всех желание строить", – говорит кандидат

08 августа 2025, 08:14, ИА Амител

Участник специальной военной операции Игорь Альшанский стал кандидатом от ЛДПР на предстоящих муниципальных выборах в Славгороде. 30-летний боец недавно вернулся с СВО в родной город. Купил жилье, прошелся-огляделся, увидел целый ряд проблем в микрорайоне и понял, что готов их решать. В итоге стал кандидатом по округу № 6.

«На территорию Украины попал в апреле 2022 года. С момента заключения контракта прошел почти все ключевые направления – Донецкая Народная Республика, Луганская НР и Запорожская область. Участвовал в освобождении города Красный Лиман в 2022 году, Работино в 2023-м, Авдеевки в 2024-м, Очеретено в 2025-м», – рассказывает боец.

Был дважды ранен. Имеет награды: орден Мужества, медали "За отвагу", Жукова, "За боевые отличия", "Участнику СВО".

Когда вернулся в родной Славгород, купил дом в селе Селекционном. И практически сразу задался вопросами.

«Дорога, по которой каждый день езжу, – непонятно, делалась хоть когда-нибудь или нет? Пошел на стадион – он неплохой, но толком им никто не занимается. Как мне объяснили, инструктор тут один на два равноудаленных села. Стало странно: село большое, здесь должен быть свой инструктор. Так и задумался: как я могу помочь селу?"

Игорь рассказывает: уезжать из родного города не хочет, видит перспективы здесь. Поэтому решил попробовать себя в качестве кандидата на муниципальных выборах МО Славгород:

«Я много видел, был на СВО, там освобождал и строил, проблем сильных тут я не вижу, тем более для этого все есть, рядом работящие люди и у всех желание строить».

В Алтайском реготделении ЛДПР подчеркивают: в этом году актив выборов от партии составит молодежь.

«На предстоящих сентябрьских выборах в муниципальном округе Славгород мы планируем закрыть все избирательные округа нашими кандидатами. Основная часть – молодежь до 40 лет, работающая в реальном секторе экономики», – говорит координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев. С каждым кандидатом от партии он встречался лично.

Кто еще идет от ЛДПР в Славгороде?

округ № 13 – Алексей Мелихов, действующий депутат Славгорода от ЛДПР. Хорошо знает проблемы города, много работал над их решениями;

округ № 16 – Наталья Загоруйко, понимает, как работает власть, и точно знает, что можно изменить, чтобы стало лучше;

округ № 11 – Майрет Баймуратова, работает в сфере общественного питания. Супруга участника СВО. Муж сейчас в зоне спецоперации;

округ № 8 – Денис Нахтигаль, молодой энергичный житель Славгорода, хочет сделать жизнь в родном городе лучше и комфортнее;

округ № 20 – Роман Загоруйко, предприниматель с активной жизненной позицией;

округ № 14 – Надежда Шеффер, мама шестерых детей.

«То, что жители округа переживают за свою малую родину, – это отлично. Работа депутатов на местах очень ответственная. Именно к ним люди идут со своими проблемами. ЛДПР с самого основания защищает русских людей. И в этот раз на выборах мы представим сильных и компетентных кандидатов, готовых защищать интересы жителей Алтайского края. На основании того, что я увидел, могу сказать: у нас самый молодой состав кандидатов и чистый с точки зрения закона», – подчеркнул Сергей Булаев.Напомним, 14 сентября на территории Алтайского края пройдут:

– 24 основных выборов депутатов представительных органов сельских поселений (в 16 районах);

– 20 дополнительных выборов депутатов представительных органов сельских поселений (в 12 районах);

– в 36 сельских советах выберут глав (в 20 районах).

От ЛДПР выдвинуты порядка 350 кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов и глав сельских советов.