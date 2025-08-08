"Как могу помочь?" Участник СВО стал кандидатом от ЛДПР на выборах в Славгороде
"Я много видел на СВО, освобождал и строил, проблем особых тут не вижу, тем более рядом работящие люди и у всех желание строить", – говорит кандидат
08 августа 2025, 08:14, ИА Амител
Участник специальной военной операции Игорь Альшанский стал кандидатом от ЛДПР на предстоящих муниципальных выборах в Славгороде. 30-летний боец недавно вернулся с СВО в родной город. Купил жилье, прошелся-огляделся, увидел целый ряд проблем в микрорайоне и понял, что готов их решать. В итоге стал кандидатом по округу № 6.
«На территорию Украины попал в апреле 2022 года. С момента заключения контракта прошел почти все ключевые направления – Донецкая Народная Республика, Луганская НР и Запорожская область. Участвовал в освобождении города Красный Лиман в 2022 году, Работино в 2023-м, Авдеевки в 2024-м, Очеретено в 2025-м», – рассказывает боец.
Был дважды ранен. Имеет награды: орден Мужества, медали "За отвагу", Жукова, "За боевые отличия", "Участнику СВО".
Когда вернулся в родной Славгород, купил дом в селе Селекционном. И практически сразу задался вопросами.
«Дорога, по которой каждый день езжу, – непонятно, делалась хоть когда-нибудь или нет? Пошел на стадион – он неплохой, но толком им никто не занимается. Как мне объяснили, инструктор тут один на два равноудаленных села. Стало странно: село большое, здесь должен быть свой инструктор. Так и задумался: как я могу помочь селу?"
Игорь рассказывает: уезжать из родного города не хочет, видит перспективы здесь. Поэтому решил попробовать себя в качестве кандидата на муниципальных выборах МО Славгород:
«Я много видел, был на СВО, там освобождал и строил, проблем сильных тут я не вижу, тем более для этого все есть, рядом работящие люди и у всех желание строить».
В Алтайском реготделении ЛДПР подчеркивают: в этом году актив выборов от партии составит молодежь.
«На предстоящих сентябрьских выборах в муниципальном округе Славгород мы планируем закрыть все избирательные округа нашими кандидатами. Основная часть – молодежь до 40 лет, работающая в реальном секторе экономики», – говорит координатор АРО ЛДПР Сергей Булаев. С каждым кандидатом от партии он встречался лично.
Кто еще идет от ЛДПР в Славгороде?
округ № 13 – Алексей Мелихов, действующий депутат Славгорода от ЛДПР. Хорошо знает проблемы города, много работал над их решениями;
округ № 16 – Наталья Загоруйко, понимает, как работает власть, и точно знает, что можно изменить, чтобы стало лучше;
округ № 11 – Майрет Баймуратова, работает в сфере общественного питания. Супруга участника СВО. Муж сейчас в зоне спецоперации;
округ № 8 – Денис Нахтигаль, молодой энергичный житель Славгорода, хочет сделать жизнь в родном городе лучше и комфортнее;
округ № 20 – Роман Загоруйко, предприниматель с активной жизненной позицией;
округ № 14 – Надежда Шеффер, мама шестерых детей.
«То, что жители округа переживают за свою малую родину, – это отлично. Работа депутатов на местах очень ответственная. Именно к ним люди идут со своими проблемами. ЛДПР с самого основания защищает русских людей. И в этот раз на выборах мы представим сильных и компетентных кандидатов, готовых защищать интересы жителей Алтайского края. На основании того, что я увидел, могу сказать: у нас самый молодой состав кандидатов и чистый с точки зрения закона», – подчеркнул Сергей Булаев.Напомним, 14 сентября на территории Алтайского края пройдут:
– 24 основных выборов депутатов представительных органов сельских поселений (в 16 районах);
– 20 дополнительных выборов депутатов представительных органов сельских поселений (в 12 районах);
– в 36 сельских советах выберут глав (в 20 районах).
От ЛДПР выдвинуты порядка 350 кандидатов, которые примут участие в выборах депутатов и глав сельских советов.
08:27:45 08-08-2025
- «Я много видел, был на СВО, там освобождал и строил, проблем сильных тут я не вижу, тем более для этого все есть, рядом работящие люди и у всех желание строить».------- Эх, дороги Славгорода? Если бы не было войны, то можно было на что то надеяться.
08:39:14 08-08-2025
Есть понятие бочка соленых огурцов и все свежие огурчики становятся, как все.
09:35:19 08-08-2025
Гость (08:39:14 08-08-2025) Есть понятие бочка соленых огурцов и все свежие огурчики ста... А если еще и были как все :)
11:30:16 10-08-2025
А ещё есть такие люди как вы, которые мыслят стериотипно, и всех под одну гребёнку гребут.
Вы же не знаете этого человека лично.
Не теряйте веру в хороших людей...
08:45:26 08-08-2025
Тут ещё один актуальный кандидат(ка)
округ № 14 – Надежда Шеффер, мама шестерых детей.
Даже и не знаю кого согласуют?
10:19:04 08-08-2025
Гость (08:45:26 08-08-2025) Тут ещё один актуальный кандидат(ка)округ № 14 – Надежда... Вместо того, чтобы детьми заниматься, она штаны просиживать будет? А дети безобразничать и стращать всех, что у них мама депутат и если что, то всем кирдык? Проходили уже такое.
10:32:46 08-08-2025
Гость (10:19:04 08-08-2025) Вместо того, чтобы детьми заниматься, она штаны просиживать ... Она их с собой на работу будет брать
Для чего нужны помощники депутатов?
18:41:52 08-08-2025
Гость (10:19:04 08-08-2025) Вместо того, чтобы детьми заниматься, она штаны просиживать ... Интересно. А что матери не работают?) также будет как все мамы) дети посещают обычно школы,садики, секции.
14:23:24 10-08-2025
Гость (18:41:52 08-08-2025) Интересно. А что матери не работают?) также будет как все ма... Женщина минимум лет 10 занималась одними памперсами и кашками, какое блин депутатство? Туда нужны понимающие люди, кто сможет разобраться в ситуации и предложить решения
11:50:12 08-08-2025
Какое образование у предлагаемого кандидата ?
13:21:53 08-08-2025
Гость (11:50:12 08-08-2025) Какое образование у предлагаемого кандидата ?... У кандидатов - лучше так спросить. Почему то люди думают, что, посмотрев 100 фильмов, можно стать режиссером, а если посмотреть 100 матчей НХЛ, то можно стать тренером. Видеть и слышать - это одно, а вот реально что-либо делать нужны ЗНАНИЯ!!! А для этого надо учиться ОЧНО и работать по полученной специальности.
Кандидаты молодцы, только не понятно, как они собираются решать проблемы, если до них эти проблемы никто не решил???
13:18:37 10-08-2025
Гость (13:21:53 08-08-2025) У кандидатов - лучше так спросить. Почему то люди думают, чт... А кто до них эти проблемы собирался решать? Немного порядочных людей во власти, только карманы набивать горазды. Новая "кровь" нужна, здесь сомнений нет.
14:20:57 10-08-2025
Гость (13:18:37 10-08-2025) А кто до них эти проблемы собирался решать? Немного порядочн... Многие проблемы нерешаемы в городе. Тут хоть кто к власти прийдет
20:10:56 08-08-2025
Игорь, отличный парень и просто замечательный человек. И если он говорит, значит сделает всё возможное и не возможное. Он патриот своей страны, настоящий защитник.
23:28:54 09-08-2025
А нелегальный бизнес считается чистым по закону?
21:12:29 14-08-2025
Полина (20:10:56 08-08-2025) Игорь, отличный парень и просто замечательный человек. И есл... Просто в депутаты идут все честные и правильные, а толку уже который год нет