Как найти жильё и работу в США в 2023 году?

И кем устроиться на работу, даже если не знаете английского языка

23 марта 2023, 16:14, ИА Амител 4CQwVszH9pSXrE2vPVG

США / Фото: wirestock / freepik.com

Высокая зарплата и возможность реализовать себя в престижной профессии – одна из главных причин, по которой россияне стремятся переехать в США. Кто-то совмещает трудовую деятельность с туризмом, узнавая страну изнутри, кто-то ограничивается нахождением в одном штате. Рассказываем, какие вопросы необходимо решить будущего трудовому иммигранту.

Поиск жилья

Аренда недвижимости в Нью Йорке или любом другом штате трудностей не вызывает. Там множество предложений по сдаче домов, квартир, апартаментов и других категорий. Стоимость зависит от комфортабельности жилья и его расположения. Решающее значение имеют близость пляжей, центра города, конкретный район и некоторые другие факторы.

Если вы рассматриваете переезд с целью поиска работы, рекомендуем искать жильё недалеко от места трудоустройства. Во-первых, так в чужой стране будет гораздо проще. Во-вторых, не придётся тратить много денег и времени на дорогу.

Полезный совет: снимать жильё в одиночку накладно. На форумах можно легко найти единомышленников. Поселившись в одной квартире, вы сможете отлично сэкономить на арендной плате.

Что нужно знать при поиске работы?

Чтобы высокооплачиваемая работа в Нью-Йорке или любом другом штате страны стала для вас не мечтой, а реальностью, убедитесь, что ваш уровень знания языка ей соответствует.

Также важно грамотно подойти к оформлению рабочей визы. Учитывается сфера деятельности, квалификация, опыт работы в США, а также работодатель. Выдаётся на определённый срок с возможностью продления. Обратите внимание, что по туристической визе работать легально не получится.

Если вы отправляетесь в США учиться, можно подобрать вакансии, которые подойдут для студентов. Обычно выбор ограничен сферой туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, но шансы на трудоустройство при хорошей успеваемости неплохие.

Не слишком высокооплачиваемая работа в США доступна даже для тех, кто плохо знает язык. Соискатели с такой проблемой могут устроиться посудомойщиками, курьерами, сотрудниками клининга, разнорабочими и т.д. Это не просто способ заработать, но и прекрасный вариант "подтянуть" знание языка.

Согласно статистике, наиболее востребованы сотрудники-иностранцы в следующих сферах: административный персонал, упаковщики, официанты и другой обслуживающий персонал, работники клининга, операторы кол-центров. Однако это не значит, что при наличии квалификации вы не сможете устроиться на более престижную и высокооплачиваемую работу.

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