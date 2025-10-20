"Надо обживать эту планету". Как меняется интернет в России и чего ждать от него в будущем

Перед современным пользователем Рунета стоит важная задача – приспособиться к новым условиям

20 октября 2025, 08:15, ИА Амител

Интернет / Фото: amic.ru

Что такое технологический и цифровой суверенитет, почему нельзя полностью доверять искусственному интеллекту и как изменится Рунет в ближайшем будущем? Об этом радиостанция Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул поговорила с Андреем Масаловичем – президентом консорциума "Инфорус", подполковником спецслужб в отставке и блогером, известным под псевдонимом Кибердед. В октябре 2025 года он был хедлайнером масштабного межрегионального форума "ИТ-трансформация 2025: специалисты цифровой эпохи", который проходил в Барнауле.

"По-старому жить не получится"

Как отмечает эксперт, сейчас Рунет претерпевает большие перемены, которые, к тому же, происходят очень быстро. Ввиду постоянного обновления правил, расширения видов угроз и появления новых измерений – от искусственного интеллекта до гаджетов – современный пользователь тоже должен меняться и приспосабливаться к этим условиям.

«Победит тот, кто научится управлять скоростью изменений. Меняться либо видеть эти изменения, к ним приноравливаться. Либо менять мир вокруг себя», – подчеркивает он.

«То есть мы проснулись на какой-то новой цифровой планете голенькими, неготовыми. Надо теперь эту планету обживать», – уверен Андрей Масалович.

"Планету он не захватит"

По мнению специалиста, использование искусственного интеллекта нужно четко очерчивать и контролировать. Особенно это касается вопроса ошибочных данных, которые могут выдавать алгоритмы.

«Искусственный интеллект – это семейство адаптивных алгоритмов, которые хорошо обучаются на ранее предъявленных примерах. Соответственно, если эти примеры содержат ошибочные данные, они будут ошибаться. Если эти они содержат "дырки" и незнакомые ситуации, они будут впадать в галлюцинацию».

Кроме того, ИИ часто подхватывает нарративы – данные, раскрашенные личным отношением автора текста. Поэтому подсказки в области взаимоотношений людей или государств у него просить точно не стоит. Масалович уверен – отдавать нейросетям задачи без человеческого контроля нельзя.

«К счастью, он планету пока не захватит, и не сможет, даже если захочет. Без работы он нас не оставит, но отдавать ему какой-то круг задач без контроля человека нельзя».

"Реальный технологический суверенитет"

«Это один из шагов к обеспечению цифрового суверенитета», – говорит Масалович о российском мессенджере Max, который запустили в 2025 году. Со слов эксперта, негатив, что сейчас предъявляют приложению, преждевременный – еще в июле оно было представлено только в бета-версии.

«Могу сказать, что мне очень нравится качество звонков. Когда нельзя дозвониться по Telegram или WhatsApp*, Max спасает. То, что в нем есть открытые чужие библиотеки, не страшно. Для категоричных приложений он все равно пройдет специсследование, спецпроверки. Все, что не надо, вычистят».

Однако, по мнению эксперта, в Mах слишком быстро ввели ключ электронной подписи.

«Это опасно. Почему? Если нажать на этот ключик, можно подтвердить юридически значимые действия. А потом не будет различимых способов доказать, был ли это я или кто-то другой».

"Если нас начнут отключать, мы выживем"

В России целенаправленные шаги к суверенитету начали делать быстро, отметил IT-специалист. При этом важна его правильная постановка – не изоляция, а самостоятельность и независимость.

«Это уверенность в том, что если нас начнут отключать, мы выживем. Что мы не зависим критически от доступа к каким-то чужим ресурсам», – добавил Масалович.

Эксперт видит мир будущего многосоюзным. По его мнению, страны – участники различных сообществ смогут обеспечивать друг другу суверенитет. Сегодня у России уже есть такой ситуативный партнер – Китай.

«Мне кажется, что мир будущего будет не однополярным и не многополярным. Он будет многосоюзным. То есть мир будущего – это мир ситуативных союзов: трансграничных, политических, военных, торговых – в зависимости от региона или задач. Участники таких сообществ могут обеспечить друг другу суверенитет. У кого-то есть мессенджер, у кого-то – процессор, у кого-то есть программы. Вместе они образуют общий суверенный кусочек мира».

"Хотите похвастаться – хвастайтесь перед домашними"

Мнение о том, что сейчас в интернете опасно публиковать личную информацию, Масалович подтвердил. Но речь идет не о реакции других интернет-пользователей, а о киберпреступниках. Личными данными могут легко распорядиться мошенники. «Поэтому хотите похвастаться – хвастайтесь перед домашними», – предупредил он.

«Не хвастайтесь детьми, автомобилем, уровнем жизни, квартирой, родственниками особенно. Не упоминайте родственников на СВО, потому что это уже вызывает интерес врага».

"Четкое региональное самосознание"

По словам спикера, главный симптом того, что мы выигрываем информационную войну, – это появление регионального самосознания и патриотизма у молодых людей. В качестве примера он привел выступление одного из участников форума "ИТ-трансформация 2025".

«Выступал парень из Барнаула. Он на подъеме, на драйве рассказывал не просто об успехе своего продукта и своей команды, а о том, что они при этом остались барнаульцами. Они остались здесь и выступают как минимум в десятке лучших на российском уровне».

«Молодежь, которая с гордостью делает что-то свое – это классно», – заключил Масалович.

* Принадлежит корпорации Meta (ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена)