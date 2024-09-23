Как номинировать компанию на "Народный знак качества" и почему может не получиться?

Рассказываем, как стать частью масштабной премии

23 сентября 2024, 09:30, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Татьяна Алдабаева

Уже более 400 компаний Алтайского края стали участниками ежегодной премии "Народный знак качества" в 2024 году. Время номинировать еще есть. Для тех, кто этого еще не сделал, расскажем механику проекта.

Зачем мне кого-то номинировать?

Суть проекта – определить по-настоящему народные компании. Те, которые достойны похвалы. Например, медицинский центр, которому вы доверяете заботу о своем здоровье. Или предприятие, продукцию которого вы с удовольствием ставите на стол. Почему бы не сказать им спасибо, да еще и на весь край? Критиковать-то мы любим, но давайте и поддержим тех, кто этого действительно достоин. "Народный знак качества" сделает это громко и с размахом. И только для тех, кто заслужил любовь жителей региона.

Хорошо, и как мне номинировать кого-то?

Все просто. Заходите на сайт народныйзнаккачества.рф, нажимаете кнопку "Номинировать компанию", выбираете одну из 16 номинаций, вписываете название компании и ее локацию (это не обязательно должна быть компания из Барнаула, но обязательно – из Алтайского края).

Какие есть номинации?

Всего номинаций 20. Но открытых для жителей региона – 16, в остальных победителей выбирают эксперты или организаторы.

Итак, вот эти 16 открытых номинаций:

"Официальный автодилер";

"Автосалон";

"Автосервис";

"Малоэтажное строительство";

"Застройщик";

"Медцентр";

"Мой бизнес";

"Центр дополнительного образования";

"Производитель продуктов питания";

"Производитель промышленных товаров";

"Ресторан и кафе";

"Фастфуд и доставка";

"Спортивный клуб";

"Стройка и ремонт";

"Продовольственная торговая сеть";

"Непродовольственная торговая сеть".

А можно номинировать много компаний?

Любой человек с одного устройства может указать в одной номинации только одну компанию. Получается, что всего можно номинировать 16 компаний в каждой из номинаций.

Что делать, если не получается номинировать?

Самое главное – отключить VPN. Такое ограничение организаторы ввели, чтобы исключить накрутку голосов. Если VPN вы отключили, но всплыла ошибка "К номинированию компаний допускаются только жители Сибирского федерального округа", нажмите "Не правильно определился ваш регион?". И все получится.

Что потом? Когда скажут, кто победил?

Этап номинирования продлится до 2 октября 2024 года. С 3 по 8 октября организаторы сформируют шорт-листы из 10 компаний в каждой номинации. В этот список войдут те, кто получил больше номинирований.

С 9 октября по 7 ноября на сайте народныйзнаккачества.рф пройдет этап голосования по номинациям. Имена победителей станут известны 26 ноября.

Остались вопросы? Пишите в комментариях.

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