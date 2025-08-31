Меру поддержки переработают так, что сумма вырастет в несколько раз

31 августа 2025, 07:00, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Уже с 1 сентября для беременных, которые учатся в университете или колледже, в России введут денежные пособия. Вернее, существующую меру поддержки значительно переработают, увеличив при этом сумму.

О том, каким будет пособие для беременных студенток и как их получить, – в материале amic.ru.

1 Что за пособие для беременных студенток появится с 1 сентября 2025 года? На самом деле пособие по беременности и родам для женщин, которые продолжают очное обучение, было в России и раньше. Но президент России Владимир Путин своим указом поменял порядок расчета и осуществления этих выплат. Так что с 1 сентября мера поддержки значительно изменится – прежде всего, вырастет сумма. Раньше пособие для беременных студенток предоставляли сами образовательные организации – государство в этом процессе практически не участвовало. Размер тоже отличался – обычно за основу расчета брали среднюю стипендию по вузу, так что выплата была сравнительно небольшой. Теперь же вопрос назначения и осуществления выплат беременным студенткам будут решать централизованно – эту задачу берет на себя Соцфонд России. Порядок расчета суммы тоже станет прозрачным и понятным.

2 Сколько денег будут платить беременным студенткам? Теперь за основу будут брать не стипендию, а региональный прожиточный минимум для трудоспособного населения. При этом выплата будет единовременной и охватывать весь период отпуска по беременности и родам. Например, в Алтайском крае региональный прожиточный минимум в 2025 году равен 17 202 рублям. Соответственно, за каждый день отпуска студенткам будут назначать порядка 573 рублей. Поэтому за стандартный отпуск, который длится 140 дней, девушка получит 80 276 рублей. Отмечается, что в среднем по стране сумма пособия будет больше – порядка 90 тысяч рублей. В некоторых случаях, которые требуют более длительного отпуска (при осложненных родах положено 156 дней, а при многоплодной беременности – 194 дня), размер выплаты будет еще больше.

3 Кому будет положено пособие в виде 90 тысяч рублей? Пособие по беременности и родам положено женщинам, которые учатся очно в высших учебных заведениях, колледжах, училищах и техникумах, а также в организациях дополнительного профессионального образования и научных учреждениях. При этом неважно, на платной основе они учатся или на бюджете.

4 Как получить пособие беременной студентке? Подать заявление на пособие можно будет либо на "Госуслугах", либо лично в одном из отделений Соцфонда России.