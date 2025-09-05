Как правильно буксировать неисправный автомобиль: требования, нормы, запреты

Что нужно знать водителю, чей автомобиль сломался и требуется помощь другого транспортного средства

От непредвиденных ситуаций во время поездки не застрахован ни один водитель: у автомобиля может сломаться колесо, сесть аккумулятор, закончиться топливо. И это – лишь малая часть неприятностей, при которых транспортное средство не может продолжить путь. В этом случае водитель вправе попытаться самостоятельно выполнить ремонт. Если не получается – вызвать на место сотрудника СТО или эвакуатор. Еще один вариант – самостоятельно доставить транспортное средство до места ремонта. Кроме спецтехники, на помощь могут прийти водители других автомобилей. Как правильно буксировать сломавшуюся технику и какие правила необходимо соблюдать обоим водителям – в материале amic.ru.

Три способа "спасения"

Правила дорожного движения Российской Федерации (ПДД РФ) не дают расшифровку термина "буксировка". Однако этот процесс понятен любому автомобилисту. Он означает перевозку одного автомобиля при помощи другого.

Всего существует три варианта буксировки:

на гибкой сцепке. Для соединения буксируемого и буксирующего автомобилей используют трос или другие стропы: канаты, цепи, ленты. Они продаются в специализированных автомагазинах;

на жесткой сцепке. Автомобили соединяют недеформируемой (чаще всего металлической) конструкцией, которая обеспечивает постоянное расстояние между ними;

частичная погрузка. При таком методе в кузов или на "пристегнутую" к буксировщику платформу грузят одну из осей другого автомобиля. Вторая пара колес остается на дороге. Если же на платформу грузят обе оси, это уже не буксировка, а перевозка.

Гибкая сцепка – самый распространенный вид буксировки, который используют для автомобилей до 3,5 тонны. То есть практически все легковые машины подходят для этой категории.

Жесткую сцепку чаще всего используют автомобили массой 5–10 тонн (грузовые и общественный транспорт).

Частичная погрузка подходит для перевозки как легковых, так и грузовых автомобилей. Однако этот способ применяют крайне редко из-за сложности процесса и ограничений, установленных правилами дорожного движения.

Как правильно буксировать автомобиль?

В ст. 20 ПДД РФ указано: в буксируемом автомобиле обязательно должен находиться водитель. Исключение делают только при использовании жесткой сцепки специальной конструкции (в этом случае сломанный автомобиль полностью повторяет траекторию движения ведущего).

На автомобиле, который осуществляет буксировку, должен быть включен ближний свет фар, а на буксируемом – аварийная сигнали­зация. Включать "аварийку" впереди идущему транспортному средству нельзя: именно он подает сигналы поворота и оповещает других участников движения о предстоящем маневре.

Также в правилах указано, что трос между автомобилями нужно выделить двумя флажками (20 на 20 см) с красно-белыми полосками (п. 9 постановления правительства № 1090 "О правилах дорожного движения).

Ограничения при буксировке:

перевозка пассажиров (при гибкой или жесткой сцепке) запрещена;

водитель должен иметь стаж более двух лет;

максимальная скорость движения – 50 км/ч;

должно быть обеспечено расстояние между буксирующим и буксируемым транспортными средствами: на гибкой сцепке – 4-6 м, на жесткой – не более 4 м.

Когда запрещена буксировка?

Далеко не во всех случаях возможно помочь сломанному автомобилю. В некоторых ситуациях все же придется вызвать эвакуатор или оставить транспортное средство на месте поломки. Так, например, если у автомобиля не действует рулевое управление, то отбуксировать его на гибкой и жесткой сцепке нельзя (допускается лишь метод частичной погрузки).

Кроме того, правила дорожного движения запрещают буксировку мотоциклов, двух и более машин, а также транспортных средств с недействующей тормозной системой (если они больше и тяжелее буксирующего автомобиля). Кроме того, запрещено "тащить" сломанное авто в гололед.

Госавтоинспекция Алтайского края обращает внимание, что при поворотах водитель буксирующего транспортного средства должен учитывать траекторию движения буксируемого автомобиля, избегать резкого торможения и смены направления. Водитель буксируемого автомобиля обязан корректировать движение так, чтобы следовать траектории буксира без заноса или смещения вперед.

А когда требуется буксировка?

В ПДД РФ указано пять неисправностей, при которых автомобилю запрещено продолжать движение. То есть в этих случаях водитель может устранить поломку или воспользоваться помощью другого транспортного средства, чтобы доставить автомобиль до ближайшей СТО:

со стороны водителя не работают стеклоочистители;

неисправно рулевое управление;

неисправна тормозная система;

не работают/отсутствуют фары и задние габаритные огни в темное время суток и условиях недостаточной видимости;

неисправно сцепное устройство в составе автопоезда (грузовик с прицепом).

При других неисправностях, не указанных в правилах, водитель принимает решение о буксировке исходя из ситуации и личных предпочтений.

Особенности буксировки автомобилей

Механическая трансмиссия

Если у сломанного автомобиля механическая коробка передач – его нужно "тащить" на включенной нейтральной передаче. В таком положении машину можно отбуксировать на любую дистанцию. Кстати, именно механическая коробка считается самой надежной, поэтому ее чаще всего используют в роли буксирующего. Водителю такого автомобиля рекомендуют переключаться на более высоких оборотах и делать это без заминок, чтобы после перехода на следующую скорость двигателю хватило тяги тянуть две машины.

Автоматическая трансмиссия

Для буксировки машины с автоматической трансмиссией рычаг передач также следует перевести в нейтральное положение (N). Однако устройство не рассчитано на такую работу, поэтому оно быстро перегревается и, как следствие, может выйти из строя. Чтобы этого не случилось, каждые 50 км следует останавливаться, чтобы оно могла остыть.

Если автомобиль "на автомате" выступает в качестве буксира, трансмиссия также подвергается дополнительным нагрузкам. Чтобы снизить их, лучше использовать для буксировки жесткую сцепку, а "тянуть" рекомендуется автомобиль, который меньше и легче. Коробка при этом не должна находиться в положении D, только 2 или 3.

Остальные трансмиссии (вариаторы и "роботы") считаются менее надежными, поэтому их не рекомендуют буксировать (только эвакуатор) и уж тем более использовать в качестве буксира.

