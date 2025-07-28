Как у Букиных. В каких квартирах Барнаула могла бы жить легендарная семья из сериала ТНТ

Самый необычный обзор amic.ru

28 июля 2025, 06:50, ИА Амител

Кадр из сериала "Букины" / Фото: ТНТ

Второй сезон комедийного сериала "Букины" стартует на телеканале ТНТ с 28 июля. На экраны вернутся любимые персонажи, полюбившиеся не одному поколению российских зрителей. Мы поискали двухкомнатные апартаменты в Барнауле, которые очень похожи на квартиры, в которой жила семья Букиных.

О чем новый сезон "Букиных"?

По сюжету герои покидают привычный дом и возвращаются в свою легендарную квартиру. Казалось бы, все как раньше – только герои изменились. Гена начал заботиться о здоровье. Даша неожиданно раскрыла в себе деловую жилку. А Рома успел жениться и теперь ждет ребенка вместе с женой Зоей. Под одной крышей уживаются сразу две семьи – а значит, привычная жизнь превращается в бурный водоворот бытовых сражений, курьезов и капустников. И все это – в любимых декорациях, которые помнят миллионы зрителей.

Квартира № 1

Квартира № 1 / Фото: ЦИАН

Первая квартира – на улице Анатолия. В описании указано, что это – элитное жилье в историческом центре Барнаула по цене двухкомнатной квартиры в Москве. Сам дом расположен в общественно-административном центре Барнаула середины XX века на исторической улице Анатолия, известной большим количеством сохранившихся дореволюционных особняков и уникальных памятников русского деревянного зодчества.

Для будущих хозяев двухуровневой квартиры в объявлении отмечают большие панорамные окна, высокие потолки, отличную звукоизоляцию, что идеально подойдет для музыкантов, и даже подмечено, что рояль лаконично впишется в большую гостиную. Кроме того, в доме есть два санузла, постирочная, две спальни и кухня. На каждом уровне большие застекленные лоджии. В квартире сделан ремонт премиальными отделочными материалами.

Продают квартиру площадью 126,5 квадратного метра примерно за 14,4 миллиона рублей.

Квартира № 2

Квартира № 2 / Фото: ЦИАН

Для мечтающих жить, как семья Букиных, есть более бюджетный вариант: квартира на девятом и десятом этажах. В объявлении указано, что дом расположен в престижном районе города. Интерьер выполнен в современном стиле. Из комнат: кухня-столовая, большая гостиная, просторный санузел, две спальни, две лоджии, одна из которых переделана в рабочий кабинет, другая – в комнату релакса. Современное инженерное оборудование и системы безопасности обеспечат комфортное проживание круглый год.

К слову, собственники квартиры рассматривают варианты обмена на частный дом. Почти как в свое время Гена и Даша Букины переехали из квартиры в дом, но в новом сезоне они вновь вернутся в свое любимое двухэтажное гнездышко с красным диваном.

Такая трехкомнатная квартира в два этажа площадью 79,2 кв. м оценивается в 10 млн рублей.

Квартира № 3

Квартира № 3 / Фото: ЦИАН

Еще одна квартира в самом центре города. Ремонт – по дизайнерскому проекту. Бонус покупателям – вся мебель и бытовая техника остаются, а также в подарок – парковочное место возле подъезда. В квартире практически все из натурального дуба: мебель, лестница и паркет.

Первый уровень квартиры – прихожая со встроенной гардеробной, кухня-столовая, большая комната отдыха с камином, ванная комната с санузлом для гостей, две лоджии с отдельными выходами: из кухни и зала. А вот второй этаж включает в себя две спальные комнаты и просторную ванную комнату с санузлом.

За двухуровневую трехкомнатную квартиру площадью 179,8 кв. м придется заплатить порядка 18 780 000 рублей.

Квартира № 4

Квартира № 4 / Фото: ЦИАН

Для тех, у кого большая семья, а двух этажей недостаточно и нужно больше комнат, – четырехкомнатная квартира с собственным подвалом и личным уличным входом. В объявлении продавец указывает, что в квартире выполнен качественный и дорогостоящий ремонт по индивидуальному дизайн-проекту, а многие детали – европейского производства.

Первый этаж – это прихожая, просторная гостиная с балконом, гардеробная, кухня, постирочная, ванная комната с ванной, душем, унитазом, писсуаром и биде, в коридоре напротив лестницы есть рабочая зона, изолированная спальня с зонированием для гардероба. А второй этаж – это две изолированные комнаты и санузел с душем.

Стоимость квартиры общей площадью 142,7 кв. м обойдется в 14,7 миллиона рублей.

Квартира № 5

Квартира для тех, кто любит минимализм. В описании указано, что будущие жильцы получат просторную двухуровневую квартиру 2021 года постройки. На первом этаже гостей встретит большая кухня-гостиная, удобная гардеробная и просторный санузел. Второй этаж – это светлая студия с возможностью зонирования. Все коммуникации подведены, и закладные для перепланировки уже установлены. А расположилась оригинальная квартира на десятом этаже. Площадь квартиры – 90 квадратных метров, а ее цена – 7,5 миллиона рублей.